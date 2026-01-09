Федоров та Шмигаль подали у відставку

Два міністри подали до Ради заяви про відставку — деталі
Ua
Дата публікації: 9 січня 2026 18:00
Термінова новина
До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук у п’ятницю, 9 січня.
Реклама
Читайте також:
Коли Рада розгляне відставку Федорова та Шмигаля
"Парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури", — зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Михайло Федоров може очолити нове відомство. До цих пір він був наймолодшим міністром в історії України.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама