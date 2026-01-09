Відео
Україна
Головна Новини дня Два міністри подали до Ради заяви про відставку — деталі

Два міністри подали до Ради заяви про відставку — деталі

Ua
Дата публікації: 9 січня 2026 18:00
Федоров та Шмигаль подали у відставку
Термінова новина

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук у п’ятницю, 9 січня.

Читайте також:
заява Федорова
Заява Федорова про відставку. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Коли Рада розгляне відставку Федорова та Шмигаля

"Парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури", — зазначив Стефанчук.

Шмигаль
Заява Шмигаля на звільнення. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Михайло Федоров може очолити нове відомство. До цих пір він був наймолодшим міністром в історії України.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
