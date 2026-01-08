Зеленський підписав укази про нових очільників обласних адміністрацій

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових очільників обласних адміністрацій. Зміни стосуються кількох регіонів і спрямовані на посилення управлінських команд у місцевих органах влади.

Зеленський призначив нових очільників ОДА — що відомо

Отже, відтепер:

Руслан Осипенко — новий керівник Чернівецькой ОДА;

Віталій Дяківнич — Полтавської ОДА;

Олександр Ганжа — Дніпропетровської ОДА.

