Зеленський підписав укази про нових очільників обласних адміністрацій

Зеленський призначив нових очільників обласних адміністрацій
Дата публікації: 8 січня 2026 19:46
Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових очільників обласних адміністрацій. Зміни стосуються кількох регіонів і спрямовані на посилення управлінських команд у місцевих органах влади.
Зеленський призначив нових очільників ОДА — що відомо
Отже, відтепер:
- Руслан Осипенко — новий керівник Чернівецькой ОДА;
- Віталій Дяківнич — Полтавської ОДА;
- Олександр Ганжа — Дніпропетровської ОДА.
Новина доповнюється...
