Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кадрові зміни в СБУ — кого звільнив і призначив Зеленський

Кадрові зміни в СБУ — кого звільнив і призначив Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 00:11
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — кого звільнили і призначили на посади
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів масштабні кадрові зміни у керівництві Служби безпеки України. Відповідні укази стосуються як нових призначень, так і звільнень з ключових посад.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

Реклама
Читайте також:

Призначення в СБУ

Першим заступником голови Служби безпеки України призначено Олександра Поклада, який раніше обіймав посаду заступника голови СБУ.

На посаду заступника голови СБУ призначено Андрія Тупікова. До цього він очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України.

Ще одним заступником голови СБУ став Денис Килимник, який одночасно очолив Антитерористичний центр СБУ.

Звільнення з посад

Водночас президент звільнив Сергія Андрущенка з посад першого заступника голови СБУ та керівника Антитерористичного центру.

З посади заступника голови Служби безпеки України звільнено Сергія Наумюка.

Також указом глави держави Олександра Дубровіна звільнено з посади начальника одного з підрозділів СБУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки керівника СБУ Євгена Хмару. Глава держави провів зустріч із генерал-майором щодо подальшої роботи служби.

Редакція Новини.LIVE розповідала, що відомо про нового очільника СБУ.

Володимир Зеленський СБУ призначення звільнення кадрові зміни
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації