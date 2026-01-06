Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — кого звільнили і призначили на посади

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів масштабні кадрові зміни у керівництві Служби безпеки України. Відповідні укази стосуються як нових призначень, так і звільнень з ключових посад.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

Призначення в СБУ

Першим заступником голови Служби безпеки України призначено Олександра Поклада, який раніше обіймав посаду заступника голови СБУ.

На посаду заступника голови СБУ призначено Андрія Тупікова. До цього він очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України.

Ще одним заступником голови СБУ став Денис Килимник, який одночасно очолив Антитерористичний центр СБУ.

Звільнення з посад

Водночас президент звільнив Сергія Андрущенка з посад першого заступника голови СБУ та керівника Антитерористичного центру.

З посади заступника голови Служби безпеки України звільнено Сергія Наумюка.

Також указом глави держави Олександра Дубровіна звільнено з посади начальника одного з підрозділів СБУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки керівника СБУ Євгена Хмару. Глава держави провів зустріч із генерал-майором щодо подальшої роботи служби.

Редакція Новини.LIVE розповідала, що відомо про нового очільника СБУ.