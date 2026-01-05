Відео
Головна Новини дня Бойові операції й заслуги — що відомо про т.в.о. голови СБУ Хмару

Бойові операції й заслуги — що відомо про т.в.о. голови СБУ Хмару

Дата публікації: 5 січня 2026 20:50
Хто такий Євген Хмара — що відомо про нового очільника СБУ
Євген Хмара. Фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ Євгена Хмару. Генерал-майор відомий, як багаторічний боєць та командир Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, більш відомого як підрозділ "Альфа".

Новини.LIVE розповідають, що відомо про нового керівника служби.

Читайте також:

Служба та бойовий шлях

Хмара розпочав службу в ЦСО "А" ще 2011 року. За понад десятиліття він пройшов усі ключові етапи професійного становлення у спецпідрозділі, а 2023 року очолив "Альфу".

На початку повномасштабного вторгнення Росії Хмара безпосередньо брав участь у бойових діях під час звільнення Київської області. Після цього він воював на Донеччині, де підрозділи СБУ виконували як оборонні, так і наступальні завдання у взаємодії з іншими силами оборони.

Крім того, Хмара керував спецоперацію зі звільнення острову Зміїний від російських окупантів.

Дронові удари та спецоперації

Під керівництвом Хмари Центр спецоперацій "А" стабільно входив до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за кількістю та ефективністю ударів безпілотниками.

На рахунку "Альфи" — знищення ворожої техніки на суму понад 5,5 мільярда доларів, і це без урахування резонансної спецоперації СБУ "Павутина". Від початку повномасштабної війни СБУ уразила 2194 російські танки, з яких 1805 — саме силами ЦСО "А".

Окрім фронтової роботи, бійці підрозділу беруть участь у складних спецопераціях у глибокому тилу Росії. Йдеться про удари по аеродромах, складах боєприпасів, нафтопереробних заводах, а також по підприємствах, що виготовляють керовані авіабомби та дрони.

За бойові заслуги генерал-майор є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Також він нагороджений орденом "За мужність" та відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

Нагадаємо, 5 січня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Євгена Хмари тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.

Глава держави вже провів зустріч із новим очільником СБУ — Зеленський та Хмара обговорили розвиток та посилення відомства.

СБУ призначення кадрові зміни біографія українські військові
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
