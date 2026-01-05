Кто такой Евгений Хмара — что известно о новом главе СБУ

Евгений Хмара. Фото: СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя СБУ Евгения Хмару. Генерал-майор известен, как многолетний боец и командир Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, более известного как подразделение "Альфа".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о новом руководителе службы.

Служба и боевой путь

Хмара начал службу в ЦСО "А" еще в 2011 году. За более чем десятилетие он прошел все ключевые этапы профессионального становления в спецподразделении, а в 2023 году возглавил "Альфу".

В начале полномасштабного вторжения России Хмара непосредственно участвовал в боевых действиях при освобождении Киевской области. После этого он воевал в Донецкой области, где подразделения СБУ выполняли как оборонительные, так и наступательные задачи во взаимодействии с другими силами обороны.

Кроме того, Хмара руководил спецоперацией по освобождению острова Змеиный от российских оккупантов.

Дроновые удары и спецоперации

Под руководством Хмары Центр спецопераций "А" стабильно входил в тройку самых результативных подразделений Сил обороны Украины по количеству и эффективности ударов беспилотниками.

На счету "Альфы" — уничтожение вражеской техники на сумму более 5,5 миллиарда долларов, и это без учета резонансной спецоперации СБУ "Паутина". С начала полномасштабной войны СБУ поразила 2194 российских танка, из которых 1805 — именно силами ЦСО "А".

Кроме фронтовой работы, бойцы подразделения участвуют в сложных спецоперациях в глубоком тылу России. Речь идет об ударах по аэродромам, складам боеприпасов, нефтеперерабатывающим заводам, а также по предприятиям, производящим управляемые авиабомбы и дроны.

За боевые заслуги генерал-майор является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Также он награжден орденом "За мужество" и знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Напомним, 5 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

Глава государства уже провел встречу с новым главой СБУ — Зеленский и Хмара обсудили развитие и усиление ведомства.