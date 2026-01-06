Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — кого уволили и назначили на должности

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины. Соответствующие указы касаются как новых назначений, так и увольнений с ключевых должностей.

Новини.LIVE рассказывают подробнее.

Назначение в СБУ

Первым заместителем председателя Службы безопасности Украины назначен Александр Поклада, который ранее занимал должность заместителя председателя СБУ.

На должность заместителя председателя СБУ назначен Андрей Тупиков. До этого он возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины.

Еще одним заместителем председателя СБУ стал Денис Килимник, который одновременно возглавил Антитеррористический центр СБУ.

Увольнение с должностей

В то же время президент уволил Сергея Андрущенко с должностей первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра.

С должности заместителя председателя Службы безопасности Украины уволен Сергей Наумюк.

Также указом главы государства Александр Дубровин уволен с должности начальника одного из подразделений СБУ.

Напомним, Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности руководителя СБУ Евгения Хмару. Глава государства провел встречу с генерал-майором относительно дальнейшей работы службы.

Редакция Новини.LIVE рассказывала, что известно о новом главе СБУ.