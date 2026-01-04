Зеленський призначить нових керівників п'яти областей — що відомо

Зеленський анонсував призначення нових керівників п'яти областей
Дата публікації: 4 січня 2026 17:46
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський анонсував зміну керівництва у п'ятьох областях — Вінницькій, Дніпровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій. Глава держави вже провів співбесіди із кандидатами на посади. Імена нових керівників військових адміністрацій будуть озвучені згодом.
Про це президент повідомив у своєму Telegram в неділю, 4 січня.
