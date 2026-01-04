Зеленський призначить нових керівників п'яти областей — що відомо

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміну керівництва у п'ятьох областях — Вінницькій, Дніпровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій. Глава держави вже провів співбесіди із кандидатами на посади. Імена нових керівників військових адміністрацій будуть озвучені згодом.

Про це президент повідомив у своєму Telegram в неділю, 4 січня.

Новина доповнюється...