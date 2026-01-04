Зеленский назначит новых руководителей пяти областей — что известно

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену руководства в пяти областях — Винницкой, Днепровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. Глава государства уже провел собеседования с кандидатами на должности. Имена новых руководителей военных администраций будут озвучены позже.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в воскресенье, 4 января.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...