Главная Новости дня Зеленский анонсировал назначение новых руководителей 5 областей

Зеленский анонсировал назначение новых руководителей 5 областей

Дата публикации 4 января 2026 17:46
Зеленский назначит новых руководителей пяти областей — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену руководства в пяти областях — Винницкой, Днепровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. Глава государства уже провел собеседования с кандидатами на должности. Имена новых руководителей военных администраций будут озвучены позже.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в воскресенье, 4 января.

Читайте также:

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
