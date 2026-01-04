Зеленский назначил Вавринюка временным главой Госпогранслужбы

Зеленский назначил временного и.о. главы ГПСУ
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 4 января, назначил временно исполняющего обязанности главы Государственной пограничной службы Украины. Речь идет о Валерии Вавринюке.
Об этом говорится в указе Владимира Зеленского №10/2026.
Временный глава ГПСУ
"Первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины", — говорится в указе.
Что известно о Валерии Вавринюке
Родился 14 июля 1975 года в Хмельницком. Является участником боевых действий на востоке Украины.
Вавринюк награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".
Он окончил:
- Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого;
- Национальную академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого по направлению оперативно-служебная деятельность и управление действиями пограничных подразделений;
- Национальную академию Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого по направлению национальная безопасность;
- Национальный университет обороны Украины, курс стратегического управления высшего уровня и государственной политики.
Проходил также службу в Академии Пограничных войск имени Богдана Хмельницкого в течение 1996-2001 годов.
В 2003-2008 годах занимал различные должности в пограничной службе — от заместителя коменданта пограничной комендатуры до старшего офицера оперативного отдела штаба Западного направления и Западного регионального управления ГПСУ.
А с 2008 по 2014 год занимал руководящие должности в пограничных отрядах Северного и Южного региональных управлениях ГПСУ.
С декабря 2014 до июля 2015 года занимал должность заместителя начальника регионального управления и возглавлял оперативно-военный отдел Восточного регионального управления ГПСУ.
До октября 2019 года был начальником пограничных отрядов в Восточном и Западном региональных управлениях, а также возглавлял должности в управлении Восточного регионального управления ГПСУ.
В 2019 году был назначен начальником Восточного регионального управления, а в 2023 году возглавил Западное.
А 20 октября 2025 года его назначили первым заместителем главы ГПСУ.
Напомним, экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко назначили на должность советника министра внутренних дел.
А украинский лидер Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко провели совещание и определили кандидатуры на главу ГПСУ.
Читайте Новини.LIVE!