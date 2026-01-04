Видео
Зеленский назначил временного и.о. главы ГПСУ

Зеленский назначил временного и.о. главы ГПСУ

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 17:40
Зеленский назначил Вавринюка временным главой Госпогранслужбы
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 4 января, назначил временно исполняющего обязанности главы Государственной пограничной службы Украины. Речь идет о Валерии Вавринюке.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского №10/2026.

Читайте также:

Временный глава ГПСУ

"Первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины", — говорится в указе.

null
Указ Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о Валерии Вавринюке

Родился 14 июля 1975 года в Хмельницком. Является участником боевых действий на востоке Украины.

Валерій Вавринюк
Валерий Вавринюк. Фото: ГПСУ

Вавринюк награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Он окончил:

  • Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого;
  • Национальную академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого по направлению оперативно-служебная деятельность и управление действиями пограничных подразделений;
  • Национальную академию Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого по направлению национальная безопасность;
  • Национальный университет обороны Украины, курс стратегического управления высшего уровня и государственной политики.

Проходил также службу в Академии Пограничных войск имени Богдана Хмельницкого в течение 1996-2001 годов.

В 2003-2008 годах занимал различные должности в пограничной службе — от заместителя коменданта пограничной комендатуры до старшего офицера оперативного отдела штаба Западного направления и Западного регионального управления ГПСУ.

А с 2008 по 2014 год занимал руководящие должности в пограничных отрядах Северного и Южного региональных управлениях ГПСУ.

С декабря 2014 до июля 2015 года занимал должность заместителя начальника регионального управления и возглавлял оперативно-военный отдел Восточного регионального управления ГПСУ.

До октября 2019 года был начальником пограничных отрядов в Восточном и Западном региональных управлениях, а также возглавлял должности в управлении Восточного регионального управления ГПСУ.

В 2019 году был назначен начальником Восточного регионального управления, а в 2023 году возглавил Западное.

А 20 октября 2025 года его назначили первым заместителем главы ГПСУ.

Напомним, экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко назначили на должность советника министра внутренних дел.

А украинский лидер Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко провели совещание и определили кандидатуры на главу ГПСУ.

Владимир Зеленский Украина пограничники указ ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
