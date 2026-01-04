Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-главу ГПСУ назначили на новую должность — детали

Экс-главу ГПСУ назначили на новую должность — детали

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 13:15
Экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко назначили на новую должность
Сергей Дейнеко. Фото: УНИАН

Бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко назначили на новую должность. Теперь он советник министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом глава МВД сообщил в Telegram в воскресенье, 4 января.

Реклама
Читайте также:

Сергей Дейнеко стал советником Игоря Клименко

"Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем шесть лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения", — подчеркнул Клименко.

Он рассказал, что в должности советника ожидает от него:

  • экспертной поддержки;
  • советов на основе боевого опыта;
  • участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы.

Также Дейнеко принял решение продолжить военную службу, оставаясь советником министра. После реабилитации его назначат командиром боевого подразделения ГПСУ.

"Понимаю и поддерживаю это желание. К тому же, уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и будут отвечать реалиям войны", — добавил Клименко.

null
Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, 2 января украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Дейнеко покидает пост главы ГПСУ.

Кроме того, глава государства объяснил, зачем нужна большая перезагрузка во внутренней политике страны.

МВД Украина Игорь Клименко ГПСУ Сергей Дейнеко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации