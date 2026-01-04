Экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко назначили на новую должность

Экс-главу ГПСУ назначили на новую должность — детали
Бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко назначили на новую должность. Теперь он советник министра внутренних дел Игоря Клименко.
Об этом глава МВД сообщил в Telegram в воскресенье, 4 января.
Сергей Дейнеко стал советником Игоря Клименко
"Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем шесть лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения", — подчеркнул Клименко.
Он рассказал, что в должности советника ожидает от него:
- экспертной поддержки;
- советов на основе боевого опыта;
- участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы.
Также Дейнеко принял решение продолжить военную службу, оставаясь советником министра. После реабилитации его назначат командиром боевого подразделения ГПСУ.
"Понимаю и поддерживаю это желание. К тому же, уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и будут отвечать реалиям войны", — добавил Клименко.
Напомним, 2 января украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Дейнеко покидает пост главы ГПСУ.
Кроме того, глава государства объяснил, зачем нужна большая перезагрузка во внутренней политике страны.
