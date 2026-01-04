Ексглаву ДПСУ Сергія Дейнеко призначили на нову посаду

Сергій Дейнеко. Фото: УНІАН

Колишнього очільника Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко призначили на нову посаду. Тепер він радник міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це очільник МВС повідомив у Telegram у неділю, 4 січня.

Реклама

Читайте також:

Сергій Дейнеко став радником Ігоря Клименка

"Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки", — наголосив Клименко.

Він розповів, що на посаді радника очікує від нього:

експертної підтримки;

порад на основі бойового досвіду;

участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.

Також Дейнеко прийняв рішення продовжити військову службу, залишаючись радником міністра. Після реабілітації його призначать командиром бойового підрозділу ДПСУ.

"Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни", — додав Клименко.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 січня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Дейнеко залишає посаду очільника ДПСУ.

Крім того, глава держави пояснив, навіщо потрібне велике перезавантаження у внутрішній політиці країни.