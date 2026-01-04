Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ексочільника ДПСУ призначили на нову посаду — деталі

Ексочільника ДПСУ призначили на нову посаду — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 13:15
Ексглаву ДПСУ Сергія Дейнеко призначили на нову посаду
Сергій Дейнеко. Фото: УНІАН

Колишнього очільника Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко призначили на нову посаду. Тепер він радник міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це очільник МВС повідомив у Telegram у неділю, 4 січня.

Реклама
Читайте також:

Сергій Дейнеко став радником Ігоря Клименка

"Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки", — наголосив Клименко.

Він розповів, що на посаді радника очікує від нього:

  • експертної підтримки;
  • порад на основі бойового досвіду;
  • участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону. 

Також Дейнеко прийняв рішення продовжити військову службу, залишаючись радником міністра. Після реабілітації його призначать командиром бойового підрозділу ДПСУ.

"Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни", — додав Клименко.

null
Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 січня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Дейнеко залишає посаду очільника ДПСУ.

Крім того, глава держави пояснив, навіщо потрібне велике перезавантаження у внутрішній політиці країни.

МВС Україна Ігор Клименко ДПСУ Сергій Дейнеко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації