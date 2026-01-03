Володимир Зеленський анонсував великі кадрові зміни у внутрішній політиці — деталі

термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває велике перезавантаження у внутрішній політиці країни. За його словами, потрібні свіжі сили на випадок, якщо Росія зірве мирні зусилля.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в Києві 3 січня.

Що передбачає велике перезавантаження у внутрішній політиці

"Ми знаходимось в програмі великого перезавантаження, про яке я колись говорив. Ми починали з Кабінету Міністрів України. Там ще не все перезавантажено. Будуть деякі зміни щодо міністерств", — зазначив Зеленський.

За його словами, є пропозиції щодо першого віцепрем'єра, міністрів оборони та енергетики, над чим президент працює разом із Верховною Радою. Також відбудеться перезавантаження Міністерства оборони щойно його очолить, ймовірно, перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось тут був дуже довго, є різні причини. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, різних високих позиціях, але, безумовно, будуть і заміни", — прогнозує президент.

Зеленський наголосив, що деякі кадрові зміни відбуватимуться не лише його рішенням чи рішенням парламенту, а й навіть шляхом зміни законодавства. Це стосується Державного бюро розслідувань, реформа в якому запланована на січень 2026 року.

Зеленський анонсував кадрові зміни в Збройних силах України

За словами глави держави, після перезавантаження оборонного сектора відбудеться оновлення армії, ЗСУ, однак лише якщо "все інше перезавантажено і все інше працює". Зеленський пояснив, що на це впливає дві речі: Україна має два шляхи — один із яких дипломатичний, а інший, що залежить від Росії та від партнерів, — захищатись.

"У нашій Україні є два шляхи. Я абсолютно серйозно про це говорю нашим партнерам. І другий шлях залежить виключно від наших партнерів, а не тільки від Росії. Є перший шлях, не такий болісний, мирний, дипломатичний шлях. І він номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну [...]

[...] Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент Росія, якщо все це заблокує, і я сказав, залежить і від партнерів, і якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях — захищатись. І ось в цей момент потрібні будуть свіжі сили, і тому я іду паралельним перезавантаженням усіх структур, про всяк випадок", — наголосив президент.

