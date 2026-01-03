Владимир Зеленский анонсировал большие кадровые изменения во внутренней политике - детали

срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет большая перезагрузка во внутренней политике страны. По его словам, нужны свежие силы на случай, если Россия сорвет мирные усилия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Киеве 3 января.

Реклама

Читайте также:

Что предусматривает большая перезагрузка во внутренней политике

"Мы находимся в программе большой перезагрузки, о которой я когда-то говорил. Мы начинали с Кабинета Министров Украины. Там еще не все перезагружено. Будут некоторые изменения по министерствам",- отметил Зеленский.

По его словам, есть предложения по первому вице-премьеру, министрам обороны и энергетики, над чем президент работает вместе с Верховной Радой. Также состоится перезагрузка Министерства обороны как только его возглавит, вероятно, первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Буду заниматься ротациями абсолютно всех руководителей. Кто-то здесь был очень долго, есть разные причины. Я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, различных высоких позициях, но, безусловно, будут и замены",- прогнозирует президент.

Зеленский отметил, что некоторые кадровые изменения будут происходить не только его решением или решением парламента, но даже путем изменения законодательства. Это касается Государственного бюро расследований, реформа в котором запланирована на январь 2026 года.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооруженных силах Украины

По словам главы государства, после перезагрузки оборонного сектора произойдет обновление армии, ВСУ, однако только если "все остальное перезагружено и все остальное работает". Зеленский пояснил, что на это влияет две вещи: Украина имеет два пути - один из которых дипломатический, а другой, зависящий от России и от партнеров, - защищаться.

"В нашей Украине есть два пути. Я абсолютно серьезно об этом говорю нашим партнерам. И второй путь зависит исключительно от наших партнеров, а не только от России. Есть первый путь, не такой болезненный, мирный, дипломатический путь. И он номер один для меня лично. Мы хотим закончить войну [...]

[...] Я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент Россия, если все это заблокирует, и я сказал, зависит и от партнеров, и если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь - защищаться. И вот в этот момент нужны будут свежие силы, и поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур, на всякий случай",- подчеркнул президент.

Новость дополняется...