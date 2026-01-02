Перезапуск ГБР — Зеленский поручил Раде разработать законопроект

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перезапуск Государственного бюро расследований. Верховная Рада должна подготовить соответствующий законопроект.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 2 января.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Обновление ГБР - какое поручение дал президент

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований", — говорится в сообщении.

Зеленский выразил надежду, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент.

Напомним, недавно в Telegram-каналах появились частные снимки Виталия Шабунина, который является участником следственных действий ГБР. После этого на Бюро поднялась волна возмущения. В ГБР анонсировали проверку работников, которые могут быть причастны к сливу этих фотографий.

Кроме того, оказалось, что в ГБР нет видео с допроса фигуранта дела "Мидас" Игоря Миронюка, потому что "записи хранятся 14 дней".