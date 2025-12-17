В ГБР пообещали проверить своих работников из-за слияния фото

Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Государственное бюро расследований заявило о тщательной проверке своих работников. Это связано с обнародованием частных фотографий одного из фигурантов уголовного производства.

Об этом сообщило ГБР в Telegram в среду, 17 декабря.

Детали дела

В последнее время ряд медиа опубликовали снимки лица, которое является участником следственных действий Бюро. Эти материалы вызвали волну ложных обвинений в адрес ГБР и правоохранительной системы в целом.

В ведомстве отметили, что проверка охватит всех работников, которые имели доступ к соответствующим доказательствам. В случае выявления причастности кого-либо из них к инциденту, будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные к ответственности в соответствии с законом.

"Подчеркиваем, что ГБР работает исключительно в рамках действующего законодательства и всегда открыто к общению и общественному контролю", — добавили в сообщении.

В ГБР не назвали имени фигуранта, однако по описанию ясно, что речь идет о главе Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Сам Шабунин заявил, что ГБР и ОГП обнародовали фото с телефона, изъятого во время обыска.

"ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска. Так Сухачев, Кравченко и "ответили" на публикацию нами сайта с перечнем силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП. Я не удивлен этими действиями ни Сухачева, ни Кравченко", — написал он.

