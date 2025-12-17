Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Скандал с частными фото — ГБР анонсировало проверку работников

Скандал с частными фото — ГБР анонсировало проверку работников

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 17:12
В ГБР пообещали проверить своих работников из-за слияния фото
Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Государственное бюро расследований заявило о тщательной проверке своих работников. Это связано с обнародованием частных фотографий одного из фигурантов уголовного производства.

Об этом сообщило ГБР в Telegram в среду, 17 декабря.

Реклама
Читайте также:
Скандал с частными фото — ГБР анонсировало проверку работников - фото 1
Пост ГБР. Фото: скриншот

Детали дела

В последнее время ряд медиа опубликовали снимки лица, которое является участником следственных действий Бюро. Эти материалы вызвали волну ложных обвинений в адрес ГБР и правоохранительной системы в целом.

В ведомстве отметили, что проверка охватит всех работников, которые имели доступ к соответствующим доказательствам. В случае выявления причастности кого-либо из них к инциденту, будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные к ответственности в соответствии с законом.

"Подчеркиваем, что ГБР работает исключительно в рамках действующего законодательства и всегда открыто к общению и общественному контролю", — добавили в сообщении.

В ГБР не назвали имени фигуранта, однако по описанию ясно, что речь идет о главе Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Сам Шабунин заявил, что ГБР и ОГП обнародовали фото с телефона, изъятого во время обыска.

"ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска. Так Сухачев, Кравченко и "ответили" на публикацию нами сайта с перечнем силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП. Я не удивлен этими действиями ни Сухачева, ни Кравченко", — написал он.

Скандал с частными фото — ГБР анонсировало проверку работников - фото 2
Пост Шабунина. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве ГБР разоблачило новую схему хищения средств, предназначенных для медицинских нужд.

А до этого ГБР расследовало дело избиения мужчины возле Голосеевского территориального центра комплектования. В результате этого фигурантам объявлены подозрения.

ГБР фото расследование Криминал проверки
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации