У ДБР пообіцяли перевірити своїх працівників через злиття фото

Державне бюро розслідувань заявило про ретельну перевірку своїх працівників. Це пов'язано з оприлюдненням приватних фотографій одного з фігурантів кримінального провадження.

Про це повідомило ДБР у Telegram у середу, 17 грудня.

Деталі справи

Протягом останнього часу низка медіа опублікувала знімки особи, яка є учасником слідчих дій Бюро. Ці матеріали спричинили хвилю хибних звинувачень на адресу ДБР та правоохоронної системи загалом.

У відомстві наголосили, що перевірка охопить усіх працівників, які мали доступ до відповідних доказів. У разі виявлення причетності будь-кого з них до інциденту, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних до відповідальності згідно із законом.

"Наголошуємо, що ДБР працює виключно у межах чинного законодавства і завжди відкрите до спілкування та громадського контролю", — додали у повідомленні.

У ДБР не назвали імені фігуранта, проте за описом зрозуміло, що йдеться про голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Сам Шабунін заявив, що ДБР і ОГП оприлюднили фото з телефону, вилученого під час обшуку.

"ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку. Так Сухачов, Кравченко і ко "відповіли" на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП. Я не здивований цими діями ані Сухачова, ані Кравченка", — написав він.

