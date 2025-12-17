Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Скандал з приватними фото — ДБР анонсувало перевірку працівників

Скандал з приватними фото — ДБР анонсувало перевірку працівників

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 17:12
У ДБР пообіцяли перевірити своїх працівників через злиття фото
Співробітники ДБР. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Державне бюро розслідувань заявило про ретельну перевірку своїх працівників. Це пов'язано з оприлюдненням приватних фотографій одного з фігурантів кримінального провадження.

Про це повідомило ДБР у Telegram у середу, 17 грудня.

Реклама
Читайте також:
Скандал з приватними фото — ДБР анонсувало перевірку працівників - фото 1
Пост ДБР. Фото: скриншот

Деталі справи

Протягом останнього часу низка медіа опублікувала знімки особи, яка є учасником слідчих дій Бюро. Ці матеріали спричинили хвилю хибних звинувачень на адресу ДБР та правоохоронної системи загалом.

У відомстві наголосили, що перевірка охопить усіх працівників, які мали доступ до відповідних доказів. У разі виявлення причетності будь-кого з них до інциденту, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних до відповідальності згідно із законом.

"Наголошуємо, що ДБР працює виключно у межах чинного законодавства і завжди відкрите до спілкування та громадського контролю", — додали у повідомленні.

У ДБР не назвали імені фігуранта, проте за описом зрозуміло, що йдеться про голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Сам Шабунін заявив, що ДБР і ОГП оприлюднили фото з телефону, вилученого під час обшуку.     

 "ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку.  Так Сухачов, Кравченко і ко "відповіли" на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП. Я не здивований цими діями ані Сухачова, ані Кравченка", — написав він.

Скандал з приватними фото — ДБР анонсувало перевірку працівників - фото 2
Пост Шабуніна. Фото: скриншот

  

Нагадаємо, що у Києві ДБР викрило нову схему розкрадання коштів, призначених для медичних потреб.

А до цього ДБР розслідувало справу побиття чоловіка біля Голосіївського територіального центру комплектування. Внаслідок цього фігурантам оголошено підозри.

ДБР фото розслідування Кримінал перевірки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації