Дело Мидас — у ГБР нет видео с фигурантами из-за того, что записи хранятся 14 дней

В ГБР объяснили, почему нет видео с визитами фигурантов "Мидас"
Видео из фойе, где происходило общение представителей Государственного бюро расследований с фигурантом дела "Мидас" Игорем Миронюком, нет. Потому что данные с видеокамер в учреждении хранятся всего 14 дней.
Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец во время Временной следственной комиссии по раскрытию масштабной коррупционной схемы в энергетике, передает корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык в среду, 10 декабря.
ГБР не отстранило ни одного из своих работников — причина
"К сожалению, такой большой период не сохраняется. Срок хранения составляет 14 дней", — заявил он.
Причина — более длительный срок хранения не предусмотрен внутренними правилами ведомства.
Кроме того, во время заседания стало известно, что ГБР не привлекло ни одного из своих работников к ответственности за возможное влияние на дело "Мидас".
Отмечается, что действия работников бюро во время расследований были правомерными и обоснованными, поэтому пока нет оснований отстранять их или привлекать к дисциплинарной ответственности.
"На сегодняшний день ни один человек не отстранен от исполнения служебных обязанностей. Потому что данная ситуация рассматривается в рамках уголовного процесса", — пояснили в ГБР.
Напомним, что сотрудники ГБР подозреваются в возможном получении взятки по делу о коррупции в Энергоатоме.
