Справа Мідас — у ДБР немає відео з фігурантами через те, що записи зберігаються 14 днів

Відео із фойє, де відбувалось спілкування представників Державного бюро розслідувань із фігурантом справи "Мідас" Ігорем Миронюком, немає. Тому що дані з відеокамер в установі зберігаються всього 14 днів.

Про це розповів керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець під час Тимчасової слідчої комісії щодо розкриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик у середу, 10 грудня.

"На жаль, такий великий період не зберігається. Термін зберігання становить 14 днів", — заявив він.

Причина — триваліший термін зберігання не передбачений внутрішніми правилами відомства.

Крім того, під час засідання стало відомо, що ДБР не притягнуло жодного зі своїх працівників до відповідальності щодо можливого впливу у справі "Мідас".

Зазначається, що дії працівників бюро під час розслідувань були правомірними та обґрунтованими, тому наразі немає підстав відсторонювати їх або притягати до дисциплінарної відповідальності.

"На сьогоднішній день жодна особа не відсторонена від виконання службових обов’язків. Тому що дана ситуація розглядається у рамках кримінального процесу", — пояснили у ДБР.

Нагадаємо, що співробітники ДБР підозрюються у можливому отриманні хабара у справі про корупцію в Енергоатомі.

Також ми писали, що представники Держприкордонслужби відмовились доповідати на сьогоднішньому засіданні ТСК.