Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Втеча Міндіча — ДПСУ відмовилась доповідати на ТСК

Втеча Міндіча — ДПСУ відмовилась доповідати на ТСК

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 11:06
Як Міндіч втік за кордон — ДПСУ відмовилась від пояснень
Сергій Дейнеко. Фото: УП

Керівництво Державної прикордонної служби проігнорувало засідання Тимчасової слідчої комісії щодо розкриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, яку організував бізнесмен Тимур Міндіч. Зокрема, вони відмовились від пояснень про те, яким чином підозрюваний покинув Україну.

Про це стало відомо під час засідання ТСК у середу, 10 грудня.

Реклама
Читайте також:

Очільника ДПСУ можуть примусово доставити на засідання

Голова ТСК Ярослав Железняк заявив, що буде зроблене окреме запрошення для очільника ДПСУ Сергія Дейнеки.

"Якщо він не з'явиться, ТСК застосує механізм примусового приводу через Нацполіцію для того, щоб поспілкуватися з прикордонниками на цю тему", — повідомив він.

Окрім публічних доповідей, сьогодні буде закрита для ЗМІ частина ТСК — там будуть обговорювати деталі процесуального процесу, які не можна розголошувати до кінця закриття провадження.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, якою була реакція Володимира Зеленського на справу про корупцію в енергетиці.

Також ми писали, як Міндіч так швидко перетнув кордон.

Ярослав Железняк корупція енергетика ДПСУ Сергій Дейнеко Тимур Міндіч
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації