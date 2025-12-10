Як Міндіч втік за кордон — ДПСУ відмовилась від пояснень

Сергій Дейнеко. Фото: УП

Керівництво Державної прикордонної служби проігнорувало засідання Тимчасової слідчої комісії щодо розкриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, яку організував бізнесмен Тимур Міндіч. Зокрема, вони відмовились від пояснень про те, яким чином підозрюваний покинув Україну.

Про це стало відомо під час засідання ТСК у середу, 10 грудня.

Очільника ДПСУ можуть примусово доставити на засідання

Голова ТСК Ярослав Железняк заявив, що буде зроблене окреме запрошення для очільника ДПСУ Сергія Дейнеки.

"Якщо він не з'явиться, ТСК застосує механізм примусового приводу через Нацполіцію для того, щоб поспілкуватися з прикордонниками на цю тему", — повідомив він.

Окрім публічних доповідей, сьогодні буде закрита для ЗМІ частина ТСК — там будуть обговорювати деталі процесуального процесу, які не можна розголошувати до кінця закриття провадження.

