Главная Новости дня Побег Миндича — ГПСУ отказалась докладывать на ВСК

Побег Миндича — ГПСУ отказалась докладывать на ВСК

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:06
Как Миндич сбежал за границу — ГПСУ отказалась от объяснений
Сергей Дейнеко. Фото: УП

Руководство Государственной пограничной службы проигнорировало заседание Временной следственной комиссии по раскрытию масштабной коррупционной схемы в энергетике, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич. В частности, они отказались от объяснений о том, каким образом подозреваемый покинул Украину.

Об этом стало известно во время заседания ВСК в среду, 10 декабря.

Читайте также:

Главу ГПСУ могут принудительно доставить на заседание

Председатель ВСК Ярослав Железняк заявил, что будет сделано отдельное приглашение для главы ГПСУ Сергея Дейнеки.

"Если он не появится, ВСК применит механизм принудительного привода через Нацполицию для того, чтобы пообщаться с пограничниками на эту тему", — сообщил он.

Кроме публичных докладов, сегодня будет закрытая для СМИ часть ВСК — там будут обсуждать детали процессуального процесса, которые нельзя разглашать до конца закрытия производства.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какой была реакция Владимира Зеленского на дело о коррупции в энергетике.

Также мы писали, как Миндич так быстро пересек границу.

Ярослав Железняк коррупция энергетика ГПСУ Сергей Дейнеко Тимур Миндич
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
