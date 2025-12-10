Причетність Миронюка до справи Мідас — ДБР не допитувала його, як підозрюваного

Ігор Миронюк у суді. Фото: Суспільне

Фігуранти справи "Мідас" приходили в Державне бюро розслідувань. Зокрема, радник ексміністра енергетики Ігор Миронюк перебував там 1,5 години, проте спілкування відбувалося у фойє.

Про це підтвердили представники ДБР під час засідання Тимчасової слідчої комісії щодо розкриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик у середу, 10 грудня.

Миронюк не допитувався у ДБР як підозрюваний

У ДБР зазначили, що Миронюк надавав свідчення для розслідування, але не був допитаний як підозрюваний.

"Вказана особа (Миронюк, — Ред.) відвідувала приміщення ДБР. У неї відбувалися спілкування зі слідчими в рамках конкретного кримінального провадження. Метою спілкування було встановлення обставин, чи відома йому інформація та інші відомості, які становлять інтерес для розслідування. Яка була мета його виклику? Тому що кримінальне провадження здійснюється відносно особи, яка була його підлеглим за часів роботи у Фонді держмайна", — йдеться у заяві.

Загалом ДБР провело понад 90 слідчих дій та допитало 47 свідків, серед яких не лише працівники ДБР, а й інші особи, згадані у матеріалах, оприлюднених ЗМІ.

Крім того, було проведено 12 впізнань за фотознімками, десятки оглядів відеозаписів судових засідань ВАКС, а також комплексні судово-психологічні та семантико-текстуальні експертизи.

Нагадаємо, що Миронюка відправили під варту з правом застави у сумі 126 млн грн.

Також ми повідомляли, що керівники Державної прикордонної служби не прийшли на засідання ТСК, щоб роз’яснити, як утік з України організатор корупційної схеми Тимур Міндіч.