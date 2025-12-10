Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дело "Мидас" — Миронюк появлялся в ГБР, его допрашивали в фойе

Дело "Мидас" — Миронюк появлялся в ГБР, его допрашивали в фойе

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 12:08
Причастность Миронюка к делу Мидас — ГБР не допрашивала его, как подозреваемого
Игорь Миронюк в суде. Фото: Суспільне

Фигуранты дела "Мидас" приходили в Государственное бюро расследований. В частности, советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк находился там 1,5 часа, однако общение происходило в фойе.

Об этом подтвердили представители ГБР во время Временной следственной комиссии по раскрытию масштабной коррупционной схемы в энергетике, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык в среду, 10 декабря.

Реклама
Читайте также:

Миронюк не допрашивался в ГБР в качестве подозреваемого

В ГБР отметили, что Миронюк давал показания для расследования, но не был допрошен в качестве подозреваемого.

"Указанное лицо (Миронюк, — Ред.) посещало помещение ГБР. У него происходили общения со следователями в рамках конкретного уголовного производства. Целью общения было установление обстоятельств, известна ли ему информация и другие сведения, представляющие интерес для расследования. Какова была цель его вызова? Потому что уголовное производство осуществляется в отношении лица, которое было его подчиненным во времена работы в Фонде госимущества", — говорится в заявлении.

В общем ГБР провело более 90 следственных действий и допросило 47 свидетелей, среди которых не только работники ГБР, но и другие лица, упомянутые в материалах, обнародованных СМИ.

Кроме того, было проведено 12 опознаний по фотоснимкам, десятки обзоров видеозаписей судебных заседаний ВАКС, а также комплексные судебно-психологические и семантико-текстуальные экспертизы.

Напомним, что Миронюка отправили под стражу с правом залога в сумме 126 млн грн.

Также мы сообщали, что руководители Государственной пограничной службы не пришли на заседание ВСК, чтобы разъяснить, как сбежал из Украины организатор коррупционной схемы Тимур Миндич.

ГБР коррупция энергетика следствие Тимур Миндич
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации