Причастность Миронюка к делу Мидас — ГБР не допрашивала его, как подозреваемого

Фигуранты дела "Мидас" приходили в Государственное бюро расследований. В частности, советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк находился там 1,5 часа, однако общение происходило в фойе.

Об этом подтвердили представители ГБР во время Временной следственной комиссии по раскрытию масштабной коррупционной схемы в энергетике, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык в среду, 10 декабря.

Миронюк не допрашивался в ГБР в качестве подозреваемого

В ГБР отметили, что Миронюк давал показания для расследования, но не был допрошен в качестве подозреваемого.

"Указанное лицо (Миронюк, — Ред.) посещало помещение ГБР. У него происходили общения со следователями в рамках конкретного уголовного производства. Целью общения было установление обстоятельств, известна ли ему информация и другие сведения, представляющие интерес для расследования. Какова была цель его вызова? Потому что уголовное производство осуществляется в отношении лица, которое было его подчиненным во времена работы в Фонде госимущества", — говорится в заявлении.

В общем ГБР провело более 90 следственных действий и допросило 47 свидетелей, среди которых не только работники ГБР, но и другие лица, упомянутые в материалах, обнародованных СМИ.

Кроме того, было проведено 12 опознаний по фотоснимкам, десятки обзоров видеозаписей судебных заседаний ВАКС, а также комплексные судебно-психологические и семантико-текстуальные экспертизы.

Напомним, что Миронюка отправили под стражу с правом залога в сумме 126 млн грн.

Также мы сообщали, что руководители Государственной пограничной службы не пришли на заседание ВСК, чтобы разъяснить, как сбежал из Украины организатор коррупционной схемы Тимур Миндич.