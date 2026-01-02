Відео
Головна Новини дня Зеленський доручив Раді перезапустити ДБР

Зеленський доручив Раді перезапустити ДБР

Ua
Дата публікації: 2 січня 2026 15:05
Перезапуск ДБР - Зеленський доручив Раді розробити законопроєкт
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський анонсував перезапуск Державного бюро розслідувань. Верховна Рада повинна підготувати відповідний законопроєкт.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 2 січня.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Оновлення ДБР — яке доручення дав президент

"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення  Державного бюро розслідувань", — йдеться в повідомленні.

Зеленський висловив сподівання, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
