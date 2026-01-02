Перезапуск ДБР - Зеленський доручив Раді розробити законопроєкт

Зеленський доручив Раді перезапустити ДБР
Дата публікації: 2 січня 2026 15:05
Президент України Володимир Зеленський анонсував перезапуск Державного бюро розслідувань. Верховна Рада повинна підготувати відповідний законопроєкт.
Про це глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 2 січня.
Оновлення ДБР — яке доручення дав президент
"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань", — йдеться в повідомленні.
Зеленський висловив сподівання, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту.
