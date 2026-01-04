Видео
Зеленский и Клименко выбрали кандидатов на должность главы ГПСУ

Дата публикации 4 января 2026 15:10
Зеленский и Клименко анонсировали назначение нового руководителя ГПСУ
Владимир Зеленский и Игорь Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Они определили кандидатуры для назначения нового главы Государственной пограничной службы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 4 января.

Совещание Зеленского с Клименко

Президент провел совещание с Клименко. Министр рассказал о ситуации с безопасностью в регионах и ликвидации последствий российских атак. По словам Зеленского, ГСЧС работает четко. Он выразил спасателям благодарность.

Назначение нового руководителя ГПСУ

Стороны обсудили на совещании дальнейшее развитие ГПСУ. Зеленский отметил, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи.

"Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ. Назначение состоится вскоре", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 2 января Зеленский сообщил, что Сергей Дейнеко покидает пост главы ГПСУ.

Впоследствии стало известно, что Дейнеко стал советником Клименко. Кроме того, он продолжит военную службу

Владимир Зеленский война Украина Игорь Клименко ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
