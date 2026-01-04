Зеленский и Клименко анонсировали назначение нового руководителя ГПСУ

Владимир Зеленский и Игорь Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Они определили кандидатуры для назначения нового главы Государственной пограничной службы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 4 января.

Совещание Зеленского с Клименко

Президент провел совещание с Клименко. Министр рассказал о ситуации с безопасностью в регионах и ликвидации последствий российских атак. По словам Зеленского, ГСЧС работает четко. Он выразил спасателям благодарность.

Назначение нового руководителя ГПСУ

Стороны обсудили на совещании дальнейшее развитие ГПСУ. Зеленский отметил, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи.

"Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ. Назначение состоится вскоре", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 2 января Зеленский сообщил, что Сергей Дейнеко покидает пост главы ГПСУ.

Впоследствии стало известно, что Дейнеко стал советником Клименко. Кроме того, он продолжит военную службу