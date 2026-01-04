Відео
Головна Новини дня Зеленський та Клименко визначили кандидатів на посаду глави ДПСУ

Дата публікації: 4 січня 2026 15:10
Зеленський та Клименко анонсували призначення нового керівника ДПСУ
Володимир Зеленський та Ігор Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Вони визначили кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби.

Про це глава держави повідомив у Telegram у неділю, 4 січня.

Нарада Зеленського з Клименком

Президент провів нараду з Клименком. Міністр розповів про ситуацію з безпекою в регіонах та ліквідацію наслідків російських атак. За словами Зеленського, ДСНС працює чітко. Він висловив рятувальникам вдячність.

Призначення нового керівника ДПСУ

Сторони обговорили на нараді подальший розвиток ДПСУ. Зеленський наголосив, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання.

"Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Призначення відбудеться незабаром", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 січня Зеленський повідомив, що Сергій Дейнеко залишає посаду очільника ДПСУ.

Згодом стало відомо, що Дейнеко став радником Клименка. Крім того, він продовжить військову службу

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
