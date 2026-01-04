Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський призначив тимчасового в.о. очільника ДПСУ

Зеленський призначив тимчасового в.о. очільника ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 17:40
Зеленський призначив тимчасового в.о. очільника ДПСУ
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у неділю, 4 січня, призначив тимчасово виконуючого обовʼязків очільника Державної прикордонної служби України. Йдеться про Валерія Вавринюка.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №10/2026.

Реклама
Читайте також:

Тимчасовий очільник ДПСУ

"Першому заступнику голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України", — йдеться в указі.

null
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про Валерія Вавринюка

Народився 14 липня 1975 року в Хмельницькому. Є учасником бойових дій на сході України.

Валерій Вавринюк
Валерій Вавринюк. Фото: ДПСУ

Вавринюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції".

Він закінчив:

  • Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького;
  • Національну академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького за напрямом оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів;
  • Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за напрямом національна безпека;
  • Національний університет оборони України, курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики.

Проходив також службу в Академії Прикордонних військ імені Богдана Хмельницького упродовж 1996-2001 років.

У 2003–2008 роках обіймав різні посади в прикордонній службі — від заступника коменданта прикордонної комендатури до старшого офіцера оперативного відділу штабу Західного напряму та Західного регіонального управління ДПСУ.

А з 2008 по 2014 рік обіймав керівні посади в прикордонних загонах Північного та Південного регіональних управліннях ДПСУ.

З грудня 2014 до липня 2015 року обіймав посаду заступника начальника регіонального управління та очолював оперативно-військовий відділ Східного регіонального управління ДПСУ.

До жовтня 2019 року був начальником прикордонних загонів в Східному та Західному регіональних управліннях, а також очолював посади в управлінні Східного регіонального управління ДПСУ.

У 2019 році був призначений начальником Східного регіонального управління, а у 2023 році очолив Західне.

А 20 жовтня 2025 року його призначили першим заступником очільника ДПСУ.

Нагадаємо, ексглаву ДПСУ Сергія Дейнеко призначили на посаду радника міністра внутрішніх справ.

А український лідер Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко провели нараду та визначили кандидатури на главу ДПСУ.

Володимир Зеленський Україна прикордонники указ ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації