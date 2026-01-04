Зеленський призначив тимчасового в.о. очільника ДПСУ

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у неділю, 4 січня, призначив тимчасово виконуючого обовʼязків очільника Державної прикордонної служби України. Йдеться про Валерія Вавринюка.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №10/2026.

Тимчасовий очільник ДПСУ

"Першому заступнику голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України", — йдеться в указі.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про Валерія Вавринюка

Народився 14 липня 1975 року в Хмельницькому. Є учасником бойових дій на сході України.

Валерій Вавринюк. Фото: ДПСУ

Вавринюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції".

Він закінчив:

Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького;

Національну академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького за напрямом оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів;

Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за напрямом національна безпека;

Національний університет оборони України, курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики.

Проходив також службу в Академії Прикордонних військ імені Богдана Хмельницького упродовж 1996-2001 років.

У 2003–2008 роках обіймав різні посади в прикордонній службі — від заступника коменданта прикордонної комендатури до старшого офіцера оперативного відділу штабу Західного напряму та Західного регіонального управління ДПСУ.

А з 2008 по 2014 рік обіймав керівні посади в прикордонних загонах Північного та Південного регіональних управліннях ДПСУ.

З грудня 2014 до липня 2015 року обіймав посаду заступника начальника регіонального управління та очолював оперативно-військовий відділ Східного регіонального управління ДПСУ.

До жовтня 2019 року був начальником прикордонних загонів в Східному та Західному регіональних управліннях, а також очолював посади в управлінні Східного регіонального управління ДПСУ.

У 2019 році був призначений начальником Східного регіонального управління, а у 2023 році очолив Західне.

А 20 жовтня 2025 року його призначили першим заступником очільника ДПСУ.

Нагадаємо, ексглаву ДПСУ Сергія Дейнеко призначили на посаду радника міністра внутрішніх справ.

А український лідер Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко провели нараду та визначили кандидатури на главу ДПСУ.