Зеленский подписал указы о новых руководителях нескольких областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей областных администраций. Изменения касаются нескольких регионов и направлены на усиление управленческих команд в местных органах власти.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президент Украины в четверг, 8 января.

Реклама

Читайте также:

Зеленский назначил новых руководителей ОГА — что известно

Зеленский подписал указы о назначении новых глав Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областных администраций

Итак, отныне:

Винницкую ОГА возглавит Наталья Заболотная;

Днепропетровскую ОГА — Александр Ганжа;

Полтавскую ОГА — Виталий Дякивнич;

Черновицкую ОГА — Руслан Осипенко.

Скриншот указов Зеленского/сайт президента Украины

Напомним, что недавно Зеленский анонсировал смену руководства в пяти областях.

Ранее мы информировали о масштабных кадровых изменениях в руководстве Службы безопасности Украины.