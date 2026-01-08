Зеленский подписал указы о новых руководителях нескольких областных администраций

Зеленский назначил новых руководителей областных администраций
Дата публикации 8 января 2026 19:46
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей областных администраций. Изменения касаются нескольких регионов и направлены на усиление управленческих команд в местных органах власти.
Соответствующие указы обнародованы на сайте президент Украины в четверг, 8 января.
Итак, отныне:
- Винницкую ОГА возглавит Наталья Заболотная;
- Днепропетровскую ОГА — Александр Ганжа;
- Полтавскую ОГА — Виталий Дякивнич;
- Черновицкую ОГА — Руслан Осипенко.
Напомним, что недавно Зеленский анонсировал смену руководства в пяти областях.
Ранее мы информировали о масштабных кадровых изменениях в руководстве Службы безопасности Украины.
