Україна
Зеленский назначил новых руководителей областных администраций

Зеленский назначил новых руководителей областных администраций

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 19:46
Зеленский подписал указы о новых руководителях нескольких областных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей областных администраций. Изменения касаются нескольких регионов и направлены на усиление управленческих команд в местных органах власти.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президент Украины в четверг, 8 января.

Читайте также:

Зеленский назначил новых руководителей ОГА — что известно

Зеленский подписал указы о назначении новых глав Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областных администраций

Итак, отныне:

  • Винницкую ОГА возглавит Наталья Заболотная;
  • Днепропетровскую ОГА — Александр Ганжа;
  • Полтавскую ОГА — Виталий Дякивнич;
  • Черновицкую ОГА — Руслан Осипенко.
Зеленський призначив нових очільників ОДА
Скриншот указов Зеленского/сайт президента Украины

Напомним, что недавно Зеленский анонсировал смену руководства в пяти областях.

Ранее мы информировали о масштабных кадровых изменениях в руководстве Службы безопасности Украины.

Владимир Зеленский Украина кадровые изменения указ война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
