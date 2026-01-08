Кирило Буданов з президентом Зеленським. Фото: Кирило Буданов

Після кадрових перестановок у владній команді головне питання для країни — не прізвища на табличках, а стабільність управління війною. Чи збережеться швидкість рішень, чи не "попливе" координація, чи не з’явиться інформаційна затримка між фронтом і Банковою. Одночасно і питання і відповіді з'явилися з призначенням на посаду голови ОПУ Кирила Буданова.

Як Буданов зможе підсилити роботу ОПУ — в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Призначення Буданова

Кирило Буданов — людина, яка звикла працювати з даними, ризиками та сценаріями. Тепер він отримав можливість тримати президента Зеленського в курсі всіх ключових безпекових напрямків в режимі реального часу .

Його призначення — відповідь на турбулентність, як свідчать перші реакції експертів на кадрові зміни в ОПУ.

"Зеленський прийняв рішення про призначення Буданова після раунду переговорів з адміністрацією Трампа у Флориді минулого місяця. Президент зрозумів, що йому знадобиться високоповажний помічник, якого поважають у Вашингтоні та європейських столицях і який зможе допомогти керувати процесом", — пише The New York Times з посиланням на чиновника, знайомого з переговорним процесом.

У свою чергу The Washington Post посилаються на слова колишнього чиновника адміністрації Трампа, який працював надпитаннями Росії та України. Він позитивно відгукується про Буданова.

"Буданов є одним із тих людей, яких поважають різні фракції в адміністрації (Трампа, - ред.). Незважаючи на свою репутацію агресивного "яструба", Буданов відіграв тиху, але важливу роль у мирних переговорах на початку 2025 року. Коли ви фактично спілкуєтеся з ним щодо того, як закінчиться війна, він, мабуть, один із найбільш реалістичних і тверезих хлопців", — сказав колишній чиновник.

Логіка призначення Буданова керівником Офісу президента проглядається і в публічних заява самого Зеленського. Він прямо акцентував, що робота Офісу має бути "націлена на безпеку та переговорний процес". Тобто на те, що потребує максимально точних зведень, швидких зв’язків із силовим блоком і дисципліни виконання.

Робота Буданова з Зеленським в ОПУ. Фото: Кирило Буданов

"Керівником Офісу Президента призначений Кирило Буданов. Досвіду й сили Кирила достатньо, щоб направити роботу Офісу на безпекові питання й переговорний процес — саме так, як потрібно", — заявив Зеленський.

Ця цитата пояснює, чому саме Буданов. На рівні щоденної механіки це означає одне — президент отримує не фрагменти новин, а зведений безпековий дашборд — з фронту, розвідки, оборонних відомств, міжнародних контактів і суміжних напрямів. Щоб доповідати саме про пріоритетні події і задачі, керівник має відрізняти шум від сигналу, а саме ці компетенції є у Буданова.

Це визнають експерти, описуючи його як архітектора багатьох успішних операцій та одного з ключових публічних голосів української розвідки.

"Буданов — це людина зі стратегічним мисленням, яка дуже добре розбирається в військових справах і знає не з довгих рук про воєнну ситуацію, має власну оцінку воєнної ситуації, плюс оцінка ситуації в Росії. І людина, яка, думаю, буде допомагати Зеленському визначати нову воєнну стратегію. Це не тільки стратегія бойових дій, а й в ширшому сенсі", — заявив політолог Володимир Фесенко в коментарі УНІАН.

Буданов — швидка успішна кар’єра

Буданов очолив ГУР у серпні 2020 року, а згодом отримав державне визнання — звання Героя України (орден "Золота Зірка") у лютому 2024-го. Військові звання він проходив швидко:

бригадний генерал (24 серпня 2021),

генерал-майор (3 квітня 2022),

генерал-лейтенант (7 вересня 2023).

Якщо рахувати буквально, звання бригадного генерала він отримав у 35 років — темп, нетиповий для мирного часу і показовий для воєнної доби, де цінують результат і відповідальність. Така кар’єрна траєкторія пояснює, чому "рука на пульсі" — не метафора.

Важливо й те, що Буданов у новій ролі не "відривається" від безпекової реальності. Його перші заяви після призначення були зосереджені на стратегічній безпеці держави — без зайвої риторики, у стилі людини, яка мислить ризиками й сценаріями. А це означає, що навіть під час адміністративної перебудови країна зберігає ключове — безперервний канал даних і координації.

"Прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", — прокоментував своє призначення Буданов.

Ставка на управління майбутнім — ось на що схожа кадрова зміна в ОПУ. Адже країні треба люди, які вміють працювати з реальністю без ілюзій і приймати рішення до того, як ризик стане кризою.

Нагадаємо, що Буданов підбив підсумки другого дня зустрічей із партнерами у Парижі.