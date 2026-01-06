Буданов очолив Офіс Президента — на що головна ставка

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 2 січня 2026 року підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником свого Офісу.

Новини.LIVE розбиралися, про що свідчить це кадрове рішення, і для кого воно виглядає як чіткий сигнал про те, що Банкова переходить у режим максимальної концентрації на двох напрямах — безпека та переговорний трек.

Чому це призначення читається як логічний крок?

У 2026 році перед українською владою стоятиме кілька надважливих задач: утримання фронту, забезпечення постачання зброї, фінансування та робота над рамкою майбутніх домовленостей із партнерами. На цьому фоні президент Зеленський зробив ставку на репутацію Буданова як прагматичного переговірника, який користується повагою ключових партнерів України, пише The Washington Post.

Журналісти видання цитують колишнього чиновника адміністрації Трампа, який працював над питанням Росії та України. Він заявив, що Буданов є хорошим вибором, оскільки його поважають політичні призначенці та кар’єрні чиновники уряду США.

"Буданов є одним із тих людей, яких поважають різні фракції в адміністрації (Трампа, - ред.). Незважаючи на свою репутацію агресивного "яструба", Буданов відіграв тиху, але важливу роль у мирних переговорах на початку 2025 року. Коли ви фактично спілкуєтеся з ним щодо того, як закінчиться війна, він, мабуть, один із найбільш реалістичних і тверезих хлопців", — додав колишній чиновник.

Кирило Буданов. Фото: ОП

Крім всього іншого, Буданов асоціюється з жорсткою результативністю та дисципліною в ухваленні рішень. Для Офісу Президента це означає можливість швидше збирати позицію, синхронізувати силовий блок і дипломатію, а також переводити переговори з рівня заяв у формат конкретних домовленостей і виконання.

"Зеленський прийняв рішення про призначення Буданова після раунду переговорів з адміністрацією Трампа у Флориді минулого місяця. Президент зрозумів, що йому знадобиться високоповажний помічник, якого поважають у Вашингтоні та європейських столицях і який зможе допомогти керувати процесом", — пише The New York Times з посиланням на чиновника, знайомого з переговорним процесом.

Президент публічно пояснив мотив призначення саме через потребу посилити переговорний та безпековий контури. У зверненні 2 січня Зеленський заявив:

"Керівником Офісу Президента призначений Кирило Буданов. Досвіду й сили Кирила достатньо, щоб направити роботу Офісу на безпекові питання й переговорний процес — саме так, як потрібно".

Це - ключова цитата, яка знімає головне питання "чому зараз". Банкова прямо формулює запит: Україні потрібен менеджер, який тримає рамку безпеки та здатен вести переговори в жорстких умовах.

Що зміниться на практиці?

Експерти впевнені, що призначення Буданова - це не про "кабінетну" перестановку. Це про іншу конфігурацію управління:

швидша координація рішень у секторі безпеки

чіткіша переговорна вертикаль — позиція України, гарантії, контроль виконання

посилення дипломатичного напряму в ОП через кадрові рішення, які підтверджують курс на переговорну роботу.

"Буданов — це людина зі стратегічним мисленням, яка дуже добре розбирається в військових справах і знає не з довгих рук про воєнну ситуацію, має власну оцінку воєнної ситуації, плюс оцінка ситуації в Росії. І людина, яка, думаю, буде допомагати Зеленському визначати нову воєнну стратегію. Це не тільки стратегія бойових дій, а й в ширшому сенсі", — заявив політолог Володимир Фесенко в коментарі УНІАН.

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Він наголосив, що нині потрібна концентрація сил і ресурсів та оновлена модель оборони — так звана "активна оборона", про яку говорили ще рік тому. І новий голова Офісу президента зможе все це реалізувати.

5 січня 2026 року президентським указом Кирило Буданов увійшов до складу РНБО. Це підсилює його мандат не лише як керівника ОП, а як учасника ключового безпекового органу держави, де формуються рішення про оборону, санкції та стратегічні пріоритети.

"Невідомо, чи буде мир. Якщо миру не буде - війна триватиме. А це означає, що діяльність президента має бути перебудована на постійну взаємодію з військовими та союзниками. У цьому сенсі Буданов - сильніша і більш релевантна фігура, ніж усі інші кандидати, яких обговорювали… Буданов - бойовий офіцер, сильний організатор і виконавець, людина, яка звикла досягати результату в державницьких інтересах. Це представник державницького типу мислення", — пише Фокус з посиланням на політолога Олега Постернака.

Саме тому рішення Зеленського виглядає прагматично: коли головна ставка країни — витримати війну й паралельно вибудувати сильну переговорну позицію, керівник ОП має бути не "про процедури", а про результат. Буданов у цій логіці — кандидат, який підсилює саме те, що Україні найбільше потрібно зараз і що визначатиме майбутнє.

