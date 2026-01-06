Буданов возглавил Офис Президента - на что главная ставка

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января 2026 года подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем своего Офиса.

Новини.LIVE разбирались, о чем свидетельствует это кадровое решение, и для кого оно выглядит как четкий сигнал о том, что Банковая переходит в режим максимальной концентрации на двух направлениях — безопасность и переговорный трек.

Почему это назначение читается как логичный шаг?

В 2026 году перед украинской властью будет стоять несколько сверхважных задач: удержание фронта, обеспечение поставок оружия, финансирование и работа над рамкой будущих договоренностей с партнерами. На этом фоне президент Зеленский сделал ставку на репутацию Буданова как прагматичного переговорщика, который пользуется уважением ключевых партнеров Украины, пишет The Washington Post.

Журналисты издания цитируют бывшего чиновника администрации Трампа, который работал над вопросом России и Украины. Он заявил, что Буданов является хорошим выбором, поскольку его уважают политические назначенцы и карьерные чиновники правительства США.

"Буданов является одним из тех людей, которых уважают различные фракции в администрации (Трампа, — ред.). Несмотря на свою репутацию агрессивного "ястреба", Буданов сыграл тихую, но важную роль в мирных переговорах в начале 2025 года. Когда вы фактически общаетесь с ним относительно того, как закончится война, он, пожалуй, один из самых реалистичных и трезвых ребят", — добавил бывший чиновник.

Кирилл Буданов. Фото: ОП

Кроме всего прочего, Буданов ассоциируется с жесткой результативностью и дисциплиной в принятии решений. Для Офиса Президента это означает возможность быстрее собирать позицию, синхронизировать силовой блок и дипломатию, а также переводить переговоры с уровня заявлений в формат конкретных договоренностей и выполнения.

"Зеленский принял решение о назначении Буданова после раунда переговоров с администрацией Трампа во Флориде в прошлом месяце. Президент понял, что ему понадобится высокопоставленный помощник, которого уважают в Вашингтоне и европейских столицах и который сможет помочь управлять процессом", — пишет The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с переговорным процессом.

Президент публично объяснил мотив назначения именно из-за необходимости усилить переговорный контур и контур безопасности. В обращении 2 января Зеленский заявил:

"Руководителем Офиса Президента назначен Кирилл Буданов. Опыта и силы Кирилла достаточно, чтобы направить работу Офиса на вопросы безопасности и переговорный процесс — именно так, как нужно".

Это — ключевая цитата, которая снимает главный вопрос "почему сейчас". Банковая прямо формулирует запрос: Украине нужен менеджер, который держит рамку безопасности и способен вести переговоры в жестких условиях.

Что изменится на практике?

Эксперты уверены, что назначение Буданова — это не о "кабинетной" перестановке. Это о другой конфигурации управления:

более быстрая координация решений в секторе безопасности

более четкая переговорная вертикаль — позиция Украины, гарантии, контроль выполнения

усиление дипломатического направления в ОП через кадровые решения, которые подтверждают курс на переговорную работу.

"Буданов — это человек со стратегическим мышлением, который очень хорошо разбирается в военных делах и знает не из длинных рук о военной ситуации, имеет собственную оценку военной ситуации, плюс оценка ситуации в России. И человек, который, думаю, будет помогать Зеленскому определять новую военную стратегию. Это не только стратегия боевых действий, но и в более широком смысле", — заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии УНИАН.

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Он подчеркнул, что сейчас нужна концентрация сил и ресурсов и обновленная модель обороны — так называемая "активная оборона", о которой говорили еще год назад. И новый глава Офиса президента сможет все это реализовать.

5 января 2026 года президентским указом Кирилл Буданов вошел в состав СНБО. Это усиливает его мандат не только как руководителя ОП, а как участника ключевого органа безопасности государства, где формируются решения об обороне, санкциях и стратегических приоритетах.

"Неизвестно, будет ли мир. Если мира не будет — война будет продолжаться. А это значит, что деятельность президента должна быть перестроена на постоянное взаимодействие с военными и союзниками. В этом смысле Буданов — более сильная и релевантная фигура, чем все остальные кандидаты, которых обсуждали... Буданов — боевой офицер, сильный организатор и исполнитель, человек, который привык достигать результата в государственных интересах. Это представитель государственного типа мышления", — пишет Фокус со ссылкой на политолога Олега Постернака.

Именно поэтому решение Зеленского выглядит прагматично: когда главная ставка страны — выдержать войну и параллельно выстроить сильную переговорную позицию, руководитель ОП должен быть не "про процедуры", а про результат. Буданов в этой логике — кандидат, который усиливает именно то, что Украине больше всего нужно сейчас и что будет определять будущее.

