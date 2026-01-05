Видео
Главная Новости дня Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 20:35
Зеленский меняет министров и силовой блок - новости пресслужба Офиса Президента
Президент Украины Владимир Зеленский

В начале января нового года Президент Владимир Зеленский заявил о запуске большой перезагрузки во внутренней политике. Увольнения и ротации уже коснулись целого ряда политических и безопасностных топ-руководителей. И на этом они не закончатся.

Президент заверил: после обновления Кабмина, правоохранительной системы и системы безопасности он начнет изменения в военном секторе.

Читайте также:

Новини.LIVE разбирались в деталях

Зачем Зеленский перезагружает власть

По словам Президента, на его решение перезагрузить власть, влияют две вещи и два пути, которые сейчас есть у страны. Первый не такой болезненный — это мирный и дипломатический путь и он является номером один лично для Президента. Это окончание войны дипломатическим путем, что и происходит сейчас.

Украина это делает и очень близка к результату. Однако если в какой-то момент Россия заблокирует эти процессы, а наши партнеры не заставят ее остановить войну — будет другой путь. И это защита. И в этот момент Украине нужны будут свежие силы.

"Поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур. На всякий случай. Второй путь зависит исключительно от наших партнеров, а не только от России. Но ждать полгода и думать "а может удастся, а может не удастся" — я не хочу", — говорит Президент.

Сначала кадровые изменения затронут Кабмин, правоохранительную систему, системы безопасности, министерство обороны. Они будут продолжаться весь январь, шаг за шагом. И уже после этого - Президент возьмется за изменения в ВСУ.

"Но чтобы до этого дойти — я должен быть уверен, что все остальное перезагружено и работает", — ответил он.

На уточнение Новини.LIVE идет ли сейчас речь о замене, в частности, главкома Александра Сырского, Зеленский ответил, что она не предвидится (имеется в виду сейчас. - ред.)

"Это не увольнение, а ротации"

В общем, говоря о перезагрузке во власти, Зеленский заверил журналистов, что это не увольнение, а ротационные шаги. Даже если кто-то эффективно показал себя на должности. Как например, уже экс-глава СБУ Василий Малюк, против увольнения которого выступило немало влиятельных военных.

"Всех уважаю, но буду делать те ротации, которые решил сделать", — сказал глава государства уже после первых ротаций во власти.

Володимир Зеленський та Василь Малюк
Владимир Зеленский и Василий Малюк. Фото: ОП

В частности, назначение главы ГУР МО Кирилла Буданова на должность главы ОП. Это должно усилить переговорную команду со стороны Украины по окончанию войны. В рамках этого процесса первым заместителем Буданова стал дипломат Сергей Кислица. До этого он был постпредом Украины в ООН, а с 2025-го — первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Какие изменения ждут украинское правительство

Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров должен возглавить министерство обороны. В свою очередь пока действующий глава данного ведомства Денис Шмыгаль должен занять вакантный пост министра энергетики. Правда, со значительно большими полномочиями - вице-премьера и собственно, министра энергетики.

Михайло Федоров
Михаил Федоров. Фото: ОП

"Я достаточно долго ждал от парламентариев их предложения. Теперь пусть обсуждают кандидатуру, которую я предлагаю. Мы также будем в системе перезагрузки в министерстве обороны. Они начнутся, как только нового министра обороны Федорова поддержат парламентарии", — говорит Президент.

На уточнение журналистов, объяснить логику назначения технократа Федорова, который со времени своего назначения в Кабмин занимался направлениями диджитала и цифровизации, Президент ответил, что не станет сравнивать его со Шмыгалем:

"Не буду сравнивать министра обороны Федорова и действующего министра обороны Шмыгаля, потому что это разные кандидатуры. Если нас ждет продолжение войны — наша армия очень быстро должна быть технологичной. Есть большие плюсы в системности Дениса Шмыгаля и есть скорость по технологичности у Михаила Федорова".

И это еще не все изменения в правительстве. Будут еще и они будут касаться уже самих министерств.

Ротацию в правительстве, отставку Малюка с должности главы СБУ, а также утверждение на эту должность Евгения Хмару, главы "Альфы" — должна утвердить Верховная Рада. По мнению, депутата Ярослава Железняка, голосование в Раде должно состояться 13 января.

Напомним, согласно указу №19/2026, который уже подписал Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 января, СБУ временно возглавит начальник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара. До этого эту должность занимал Василий Малюк.

Кроме того, Президент Украины встретился также с экс-министром МИД Дмитрием Кулебой. По словам Зеленского, разговор касался политических процессов и информационного поля.
 

Владимир Зеленский Михаил Федоров Кирилл Буданов правительство война в Украине
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
