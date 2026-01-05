Президент України Володимир Зеленський

На початку січня нового року Президент Володимир Зеленський заявив про запуск великого перезавантаження у внутрішній політиці. Звільнення та ротації вже торкнулися цілої низки політичних та безпекових топ-очільників. І на цьому вони не закінчаться.

Президент запевнив: після оновлення Кабміну, правоохоронної системи та системи безпеки він розпочне зміни у військовому секторі.

Навіщо Зеленський перезавантажує владу

За словами Президента, на його рішення перезавантажити владу, впливають дві речі і два шляхи, які наразі має країна. Перший не такий болісний – це мирний та дипломатичний шлях і він є номером один особисто для Президента. Це закінчення війни дипломатичним шляхом, що й відбувається зараз.

Україна це робить і дуже близька до результату. Проте якщо в якийсь момент Росія заблокує ці процеси, а наші партнери не змусять її зупинити війну – буде інший шлях. І це захист. І в цей момент Україні потрібні будуть свіжі сили.

"Тому я йду паралельним перезавантаженням всіх структур. На всяк випадок. Другий шлях залежить виключно від наших партнерів, а не тільки від Росії. Але чекати півроку і думати "а може вдасться, а може не вдасться" – я не хочу", — каже Президент.

Спершу кадрові зміни зачеплять Кабмін, правоохоронну систему, системи безпеки, міністерство оборони. Вони будуть продовжуватися увесь січень, крок за кроком. І вже після цього – Президент візьметься за зміни в ЗСУ.

"Але щоби до цього дійти – я маю бути впевнений, що все інше перезавантажено та працює", — відповів він.

На уточнення Новини.LIVE чи йде наразі мова про заміну, зокрема, головкома Олександра Сирського, Зеленський відповів, що вона не передбачається (мається на увазі наразі. – ред.)

"Це не звільнення, а ротації"

Загалом, говорячи про перезавантаження у владі, Зеленський запевнив журналістів, що це не звільнення, а ротаційні кроки. Навіть якщо хтось ефективно показав себе на посаді. Як наприклад, вже ексголова СБУ Василь Малюк, проти звільнення якого виступило чимало впливових військових.

"Всіх поважаю, але буду робити ті ротації, які вирішив зробити", — сказав глава держави вже після перших ротацій у владі.

Володимир Зеленський та Василь Малюк. Фото: ОП

Зокрема, призначення очільника ГУР МО Кирила Буданова на посаду голови ОП. Це має посилити переговорну команду з боку України щодо закінчення війни. В рамках цього процесу першим заступником Буданова став дипломат Сергій Кислиця. Доти він був постпредом України в ООН, а з 2025-го – першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Які зміни чекають на український уряд

Віце-прем’єр із цифрової трансформації Михайло Федоров має очолити міністерство оборони. У свою чергу поки що діючий очільник даного відомства Денис Шмигаль має зайняти вакантний пост міністра енергетики. Правда, із значно більшими повноваженнями – віце-прем’єра та власне, міністра енергетики.

Михайло Федоров. Фото: ОП

"Я достатньо довго чекав від парламентарів їх пропозиції. Тепер хай обговорюють кандидатуру, яку я пропоную. Ми також будемо у системі перезавантаження у міністерстві оборони. Вони розпочнуться, як тільки нового міністра оборони Федорова підтримають парламентарі", — каже Президент.

На уточнення журналістів, пояснити логіку призначення технократа Федорова, який з часу свого призначення у Кабмін займався напрямками діджиталу та цифровізації, Президент відповів, що не стане порівнювати його зі Шмигалем:

"Не буду порівнювати міністра оборони Федорова і діючого міністра оборони Шмигаля, бо це різні кандидатури. Якщо нас чекає продовження війни – наша армія дуже швидко повинна бути технологічною. Є великі плюси у системності Дениса Шмигаля і є швидкість щодо технологічності у Михайла Федорова".

І це ще не всі зміни в уряді. Будуть ще і вони стосуватимуться вже самих міністерств.

Ротацію в уряді, відставку Малюка із посади голови СБУ, а також затвердження на цю посаду Євгена Хмару, очільника "Альфи" — має затвердити Верховна Рада. На думку, депутата Ярослава Желізняка, голосування у Раді має відбутися 13 січня.

Нагадаємо, згідно указу №19/2026, який вже підписав Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 січня, СБУ тимчасово очолить начальник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара. До цього цю посаду займав Василь Малюк.

Окрім того, Президент України зустрівся також із ексміністром МЗС Дмитром Кулебою. За словами Зеленського, розмова стосувалася політичних процесів та інформаційного поля.