Переговори у Парижі — Буданов повідомив про результати другого дня зустрічей

Кирило Буданов та Жак Ланглад де Монгро. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official/310

Новий керівник Офісу президента Кирило Буданов підбив підсумки зустрічей із партнерами у Парижі. Генерал наголосив, що головною темою переговорів залиється забезпечення безпеки та миру для України.

Про це керівник ОП повідомив у Telegram в середу, 7 січня.

Буданов прокоментував переговори у Парижі

Як повідомив очільник ОП, під час візиту до столиці Франції українська делегація мала зустріч із представниками Білого дому щодо гарантій безпеки. Крім того, Буданов зустрівся із керівником французької воєнної розвідки Жаком Лангладом де Монгро та його колегами.

"Мали плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США. Ключові теми: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру. Також провів професійну зустріч із колегами з французької воєнної розвідки та особисто її керівником — генералом Жаком Лангладом де Монгро", — повідомив Буданов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, яку важливу роль буде виконувати Буданов на новій посаді.

Крім того, глава держави відповів, чи буде екскерівник ГУР впливати на інформаційну сферу.