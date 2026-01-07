Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов підбив підсумки другого дня переговорів у Парижі

Буданов підбив підсумки другого дня переговорів у Парижі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 18:18
Переговори у Парижі — Буданов повідомив про результати другого дня зустрічей
Кирило Буданов та Жак Ланглад де Монгро. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official/310

Новий керівник Офісу президента Кирило Буданов підбив підсумки зустрічей із партнерами у Парижі. Генерал наголосив, що головною темою переговорів залиється забезпечення безпеки та миру для України.

Про це керівник ОП повідомив у Telegram  в середу, 7 січня.

Реклама
Читайте також:

Буданов прокоментував переговори у Парижі

Як повідомив очільник ОП, під час візиту до столиці Франції українська делегація мала зустріч із представниками Білого дому щодо гарантій безпеки. Крім того, Буданов зустрівся із керівником французької воєнної розвідки Жаком Лангладом де Монгро та його колегами.

"Мали плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США. Ключові теми: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру.  Також провів професійну зустріч із колегами з французької воєнної розвідки та особисто її керівником — генералом Жаком Лангладом де Монгро", — повідомив Буданов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, яку важливу роль буде виконувати Буданов на новій посаді.

Крім того, глава держави відповів, чи буде екскерівник ГУР впливати на інформаційну сферу.

Офіс президента Франція переговори Україна Кирило Буданов війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації