Главная Новости дня Буданов подвел итоги второго дня переговоров в Париже

Буданов подвел итоги второго дня переговоров в Париже

Дата публикации 7 января 2026 18:18
Переговоры в Париже — Буданов сообщил о результатах второго дня встреч
Срочная новость

Новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подвел итоги встреч с партнерами в Париже. Генерал отметил, что главной темой переговоров остается обеспечение безопасности и мира для Украины.

"Имели плодотворный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и встречу с делегацией США. Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира. Также провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем — генералом Жаком Лангладом де Монгро", — сообщил Буданов.

Новость дополняется...

Кирилл Буданов
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
