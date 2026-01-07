Переговоры в Париже — Буданов сообщил о результатах второго дня встреч

Срочная новость

Новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подвел итоги встреч с партнерами в Париже. Генерал отметил, что главной темой переговоров остается обеспечение безопасности и мира для Украины.

"Имели плодотворный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и встречу с делегацией США. Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира. Также провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем — генералом Жаком Лангладом де Монгро", — сообщил Буданов.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...