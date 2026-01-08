Видео
Главная Новости дня Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 16:12
Буданов на должности руководителя офиса президента - чем занимается Кирилл Буданов
Кирилл Буданов с президентом Зеленским. Фото: Кирилл Буданов

После кадровых перестановок во властной команде главный вопрос для страны — не фамилии на табличках, а стабильность управления войной. Сохранится ли скорость решений, не "поплывет" ли координация, не появится ли информационная задержка между фронтом и Банковой. Одновременно и вопросы и ответы появились с назначением на должность главы ОПУ Кирилла Буданова.

Как Буданов сможет усилить работу ОПУ — в материале Новинии.LIVE.

Назначение Буданова

Кирилл Буданов — человек, который привык работать с данными, рисками и сценариями. Теперь он получил возможность держать президента Зеленского в курсе всех ключевых направлений безопасности в режиме реального времени.

Его назначение — ответ на турбулентность, как свидетельствуют первые реакции экспертов на кадровые изменения в ОПУ.

"Зеленский принял решение о назначении Буданова после раунда переговоров с администрацией Трампа во Флориде в прошлом месяце. Президент понял, что ему понадобится достопочтенный помощник, которого уважают в Вашингтоне и европейских столицах и который сможет помочь управлять процессом", — пишет The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с переговорным процессом.

В свою очередь The Washington Post ссылаются на слова бывшего чиновника администрации Трампа, который работал над вопросами России и Украины. Он положительно отзывается о Буданове.

"Буданов является одним из тех людей, которых уважают различные фракции в администрации (Трампа, — ред.). Несмотря на свою репутацию агрессивного "ястреба", Буданов сыграл тихую, но важную роль в мирных переговорах в начале 2025 года. Когда вы фактически общаетесь с ним относительно того, как закончится война, он, пожалуй, один из самых реалистичных и трезвых ребят", — сказал бывший чиновник.

Логика назначения Буданова руководителем Офиса президента просматривается и в публичных заявлениях самого Зеленского. Он прямо акцентировал, что работа Офиса должна быть "нацелена на безопасность и переговорный процесс". То есть на то, что требует максимально точных сводок, быстрых связей с силовым блоком и дисциплины исполнения.

Буданов и Зеленский
Работа Буданова с Зеленским в ОПУ. Фото: Кирилл Буданов

"Руководителем Офиса Президента назначен Кирилл Буданов. Опыта и силы Кирилла достаточно, чтобы направить работу Офиса на вопросы безопасности и переговорный процесс — именно так, как нужно",— заявил Зеленский.

Эта цитата объясняет, почему именно Буданов. На уровне ежедневной механики это означает одно — президент получает не фрагменты новостей, а сводный дашборд по безопасности — с фронта, разведки, оборонных ведомств, международных контактов и смежных направлений. Чтобы докладывать именно о приоритетных событиях и задачах, руководитель должен отличать шум от сигнала, а именно эти компетенции есть у Буданова.

Это признают эксперты, описывая его как архитектора многих успешных операций и одного из ключевых публичных голосов украинской разведки.

"Буданов — это человек со стратегическим мышлением, который очень хорошо разбирается в военных делах и знает не из длинных рук о военной ситуации, имеет собственную оценку военной ситуации, плюс оценка ситуации в России. И человек, который, думаю, будет помогать Зеленскому определять новую военную стратегию. Это не только стратегия боевых действий, но и в более широком смысле", — заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии УНИАН.

Буданов — быстрая успешная карьера

Буданов возглавил ГУР в августе 2020 года, а затем получил государственное признание — звание Героя Украины (орден "Золотая Звезда") в феврале 2024-го. Военные звания он проходил быстро:

  • бригадный генерал (24 августа 2021),
  • генерал-майор (3 апреля 2022),
  • генерал-лейтенант (7 сентября 2023).

Если считать буквально, звание бригадного генерала он получил в 35 лет — темп, нетипичный для мирного времени и показательный для военной эпохи, где ценят результат и ответственность. Такая карьерная траектория объясняет, почему "рука на пульсе" — не метафора.

Важно и то, что Буданов в новой роли не "отрывается" от  реальности в теме безопасности. Его первые заявления после назначения были сосредоточены на стратегической безопасности государства — без лишней риторики, в стиле человека, который мыслит рисками и сценариями. А это означает, что даже во время административной перестройки страна сохраняет ключевое — непрерывный канал данных и координации.

"Принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", — прокомментировал свое назначение Буданов.

Ставка на управление будущим — вот на что похожа кадровая смена в ОПУ. Ведь стране нужны люди, которые умеют работать с реальностью без иллюзий и принимать решения до того, как риск станет кризисом.

Напомним, что Буданов подвел итоги второго дня встреч с партнерами в Париже.

Владимир Зеленский Офис президента переговоры Кирилл Буданов безопасность
Автор:
Автор:
Антонина Карташева
