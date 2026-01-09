Видео
Главная Новости дня Два министра подали в Раду заявления об отставке — детали

Два министра подали в Раду заявления об отставке — детали

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 18:00
Федоров и Шмыгаль подали в отставку
Денис Шмыгаль и Михаил Федоров. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в пятницу, 9 января.

Читайте также:
заява Федорова
Заявление Федорова об отставке. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Когда Рада рассмотрит отставку Федорова и Шмыгаля

"Парламент рассмотрит заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", — отметил Стефанчук.

Шмигаль
Заявление Шмыгаля на увольнение, фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Напомним, недавно стало известно, что Михаил Федоров может возглавить новое ведомство. До сих пор он был самым молодым министром в истории Украины.

Также Дениса Шмыгаля президент Владимир Зеленский выдвинул на новую должность. Его кандидатуру поддержала и премьер-министр Юлия Свириденко.

Добавим, что 8 января президент назначил руководителей нескольких областных администраций.

Кроме того, мы сообщали, чем занимается Кирилл Буданов на новой должности.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
