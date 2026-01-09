Федоров и Шмыгаль подали в отставку

Два министра подали в Раду заявления об отставке — детали
В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в пятницу, 9 января.
Когда Рада рассмотрит отставку Федорова и Шмыгаля
"Парламент рассмотрит заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", — отметил Стефанчук.
Напомним, недавно стало известно, что Михаил Федоров может возглавить новое ведомство. До сих пор он был самым молодым министром в истории Украины.
Также Дениса Шмыгаля президент Владимир Зеленский выдвинул на новую должность. Его кандидатуру поддержала и премьер-министр Юлия Свириденко.
Добавим, что 8 января президент назначил руководителей нескольких областных администраций.
Кроме того, мы сообщали, чем занимается Кирилл Буданов на новой должности.
