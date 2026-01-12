Видео
Главная Новости дня Отставка Федорова — какое решение принял комитет Рады

Отставка Федорова — какое решение принял комитет Рады

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 16:33
Увольнение Федорова с должности министра обороны — поддержал ли комитет Рады
Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: Кабмин

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. Ожидается, что Федоров займет новую должность в правительстве.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в понедельник, 12 января.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Рада может рассмотреть отставку Федорова уже во вторник, 13 января. До этого он был руководителем диджитал-направления избирательной кампании Владимира Зеленского.

Федоров возглавлял Минцифры с сентября 2019 года.

Напомним, Верховная Рада получила заявление Федорова об отставке 9 января.

Сегодня, 12 января комитет определился относительно отставки Василия Малюка с должности главы СБУ.

А также профильный комитет принял решение об увольнении министра обороны Дениса Шмыгаля.

Кроме того, в повестке дня Рады на этой неделе, вероятно, будет вопрос продления военного положения и мобилизации.

Кабинет министров Верховная Рада Михаил Федоров Минцифры кадровые изменения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
