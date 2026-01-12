Увольнение Федорова с должности министра обороны — поддержал ли комитет Рады

Отставка Федорова — какое решение принял комитет Рады
Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. Ожидается, что Федоров займет новую должность в правительстве.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в понедельник, 12 января.
Рада может рассмотреть отставку Федорова уже во вторник, 13 января. До этого он был руководителем диджитал-направления избирательной кампании Владимира Зеленского.
Федоров возглавлял Минцифры с сентября 2019 года.
Напомним, Верховная Рада получила заявление Федорова об отставке 9 января.
Сегодня, 12 января комитет определился относительно отставки Василия Малюка с должности главы СБУ.
А также профильный комитет принял решение об увольнении министра обороны Дениса Шмыгаля.
Кроме того, в повестке дня Рады на этой неделе, вероятно, будет вопрос продления военного положения и мобилизации.
