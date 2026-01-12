Звільнення Федорова з посади міністра оборони — чи підтримав комітет Ради

Відставка Федорова — яке рішення ухвалив комітет Ради
Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації. Очікується, що Федоров займе нову посаду в уряді.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у понеділок, 12 січня.
Рада може розглянути відставку Федорова вже у вівторок, 13 січня. До цього він був керівником диджитал-напряму виборчої кампанії Володимира Зеленського.
Федоров очолював Мінцифри з вересня 2019 року.
Нагадаємо, Верховна Рада отримала заяву Федорова про відставку 9 січня.
Сьогодні, 12 січня комітет визначився щодо відставки Василя Малюка з посади очільника СБУ.
А також профільний комітет ухвалив рішення щодо звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.
Крім того, у порядку денному Ради на цей тиждень, ймовірно, буде питання продовження воєнного стану та мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!