Головна Новини дня Відставка Федорова — яке рішення ухвалив комітет Ради

Відставка Федорова — яке рішення ухвалив комітет Ради

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 16:33
Звільнення Федорова з посади міністра оборони — чи підтримав комітет Ради
Голова Мінцифри Михайло Федоров. Фото: Кабмін

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації. Очікується, що Федоров займе нову посаду в уряді.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у понеділок, 12 січня.

Читайте також:
Железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Рада може розглянути відставку Федорова вже у вівторок, 13 січня. До цього він був керівником диджитал-напряму виборчої кампанії Володимира Зеленського.

Федоров очолював Мінцифри з вересня 2019 року.

Нагадаємо, Верховна Рада отримала заяву Федорова про відставку 9 січня. 

Сьогодні, 12 січня комітет визначився щодо відставки Василя Малюка з посади очільника СБУ.

А також профільний комітет ухвалив рішення щодо звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Крім того, у порядку денному Ради на цей тиждень, ймовірно, буде питання продовження воєнного стану та мобілізації.

Кабінет міністрів Верховна Рада Михайло Федоров Мінцифри кадрові зміни
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
