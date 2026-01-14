Чоловіки проходять співбесіди для вступу на службу Окремої президентської бригади. Фото: Getty Images

Верховна Рада вже 18-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 4 травня 2026 року.

Таке рішення підтримали 312 нардепів під час засідання парламенту у середу, 14 січня.

Проєкт щодо продовження мобілізації на сайті Ради. Фото: скриншот

Загальна мобілізація в Україні триватиме до травня 2026 року

"Затвердити указ президента України від 12 січня 2026 року №41/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", — йдеться в тексті закону.

Таким чином мобілізацію продовжили ще на три місяці — до 4 травня 2026 року.

