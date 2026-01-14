Нардепи продовжили термін мобілізації — скільки триватиме
Верховна Рада вже 18-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 4 травня 2026 року.
Таке рішення підтримали 312 нардепів під час засідання парламенту у середу, 14 січня.
Загальна мобілізація в Україні триватиме до травня 2026 року
"Затвердити указ президента України від 12 січня 2026 року №41/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", — йдеться в тексті закону.
Таким чином мобілізацію продовжили ще на три місяці — до 4 травня 2026 року.
