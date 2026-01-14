Відео
Відео

Нардепи продовжили термін мобілізації — скільки триватиме

Нардепи продовжили термін мобілізації — скільки триватиме

Дата публікації: 14 січня 2026 13:21
Мобілізація в Україні триватиме до травня 2026 року
Чоловіки проходять співбесіди для вступу на службу Окремої президентської бригади. Фото: Getty Images

Верховна Рада вже 18-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 4 травня 2026 року.   

Таке рішення підтримали 312 нардепів під час засідання парламенту у середу, 14 січня.

проєкт
Проєкт щодо продовження мобілізації на сайті Ради. Фото: скриншот

Загальна мобілізація в Україні триватиме до травня 2026 року

"Затвердити указ президента України від 12 січня 2026 року №41/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", — йдеться в тексті закону.

Таким чином мобілізацію продовжили ще на три місяці — до 4 травня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, яку довідку потрібно взяти військовозобов’язаному, щоб оформити відстрочку від мобілізації з причини догляду за близьким родичем.

Також ми писали про нові правила отримання відстрочки для студентів, яким більше, ніж 25 років.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
