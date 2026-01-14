Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардепы продлили срок мобилизации — сколько продлится

Нардепы продлили срок мобилизации — сколько продлится

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 13:21
Мобилизация в Украине продлится до мая 2026 года
Мужчины проходят собеседования для поступления на службу в Отдельную президентскую бригаду. Фото: Getty Images

Верховная Рада уже 18-й раз продлила срок мобилизации в Украине. Она продлится до 4 мая 2026 года.

Такое решение поддержали 312 нардепов во время заседания парламента в среду, 14 января.

Реклама
Читайте также:
проєкт
Проект о продлении мобилизации на сайте Рады. Фото: скриншот

Общая мобилизация в Украине продлится до мая 2026 года

"Утвердить указ президента Украины от 12 января 2026 года №41/2026 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", — говорится в тексте закона.

Таким образом мобилизацию продлили еще на три месяца — до 4 мая 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, какую справку нужно взять военнообязанному, чтобы оформить отсрочку от мобилизации по причине ухода за близким родственником.

Также мы писали о новых правилах получения отсрочки для студентов, которым больше, чем 25 лет.

Верховная Рада мобилизация президент война в Украине парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации