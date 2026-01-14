Нардепы продлили срок мобилизации — сколько продлится
Верховная Рада уже 18-й раз продлила срок мобилизации в Украине. Она продлится до 4 мая 2026 года.
Такое решение поддержали 312 нардепов во время заседания парламента в среду, 14 января.
Общая мобилизация в Украине продлится до мая 2026 года
"Утвердить указ президента Украины от 12 января 2026 года №41/2026 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", — говорится в тексте закона.
Таким образом мобилизацию продлили еще на три месяца — до 4 мая 2026 года.
