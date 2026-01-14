Видео
Главная Новости дня Парламент назначил нового министра энергетики

Парламент назначил нового министра энергетики

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 14:14
Шмыгаль стал министром энергетики
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. "За" проголосовали 248 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 14 января.

Постановление о назначении Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Шмыгаль стал министром энергетики

"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины",  говорится в тексте постановления.

Отметим, что вчера, 13 января, парламент провалил голосование за назначение Шмыгаля министром энергетики.

Он рассказал о своих первоочередных шагах на посту министра энергетики.

Напомним, в среду, 14 января, Рада назначила Михаила Федорова на новую должность.

Кроме того, сегодня было продлено военное положение и мобилизация.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
