Парламент назначил нового министра энергетики
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. "За" проголосовали 248 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 14 января.
Шмыгаль стал министром энергетики
"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины", — говорится в тексте постановления.
Отметим, что вчера, 13 января, парламент провалил голосование за назначение Шмыгаля министром энергетики.
Он рассказал о своих первоочередных шагах на посту министра энергетики.
Напомним, в среду, 14 января, Рада назначила Михаила Федорова на новую должность.
Кроме того, сегодня было продлено военное положение и мобилизация.
