Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. "За" проголосовали 248 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 14 января.

Реклама

Читайте также:

Постановление о назначении Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Шмыгаль стал министром энергетики

"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины", — говорится в тексте постановления.

Отметим, что вчера, 13 января, парламент провалил голосование за назначение Шмыгаля министром энергетики.

Он рассказал о своих первоочередных шагах на посту министра энергетики.

Напомним, в среду, 14 января, Рада назначила Михаила Федорова на новую должность.

Кроме того, сегодня было продлено военное положение и мобилизация.