До какого месяца в Украине действует военное положение

Верховная Рада 18-раз продлила действие военного положения в Украине еще на 90 дней. Такие ограничения будут действовать с 3 февраля 2026 года до 4 мая.

Соответствующее решение приняли 330 нардепов во время заседания парламента в среду, 14 января.

На сколько времени продлили военное положение

"Утвердить указ президента Украины от 12 января 2026 года №40/2026 "О продлении действия военного положения в Украине", — говорится в тексте закона.

Отметим, что впервые во время полномасштабного вторжения РФ в Украину военное положение и мобилизация были объявлены 24 февраля 2022 года. С тех пор парламент продлевает их каждые три месяца. На данный момент военное положение будет действовать как минимум до 4 мая 2026 года.

Что запрещается во время военного положения

Во время военного положения запрещается проведение массовых мероприятий. Также нельзя вносить изменения в Конституцию.

Кроме того, могут быть ограничения свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам. А также может действовать запрет на определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины.

Напомним, сегодня, 14 января, парламент также определился с назначением Михаила Федорова на должность министра обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, в каком случае могут отменить военное положение в Украине.