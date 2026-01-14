Відео
Україна
Рада продовжила воєнний стан в Україні

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:02
До якого місяця в Україні діє воєнний стан
Верховна Рада. Фото: ВР/Facebook

Верховна Рада 18-раз продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Такі обмеження діятимуть з 3 лютого 2026 року до 4 травня.   

Відповідне рішення ухвалили 330 нардепів під час засідання парламенту у середу, 14 січня.

воєнний стан
Законопроєкт про продовження воєнного стану. Фото: скриншот

На скільки часу продовжили воєнний стан

"Затвердити указ президента України від 12 січня 2026 року №40/2026 "Про продовження дії воєнного стану в Україні", — йдеться в тексті закону.

Зазначимо, що вперше під час повномасштабного вторнення РФ в Україну воєнний стан та мобілізацію було оголошено 24 лютого 2022 року. З тих пір парламент прожовжує їх кожних три місяці. На даний момент воєнний стан діятиме щонайменше до 4 травня 2026 року.

Що забороняється під час воєнного стану

Під час воєнного стану забороняється проведення масових заходів. Також не можна вносити зміни до Конституції.

Крім того, можуть бути обмеження свободи пересування, вилучення майна для потреб оборони та залучення громадян до суспільно корисних робіт. А також може діяти заборона на певні політичні партії та громадські об'єднання, які ведуть роботу проти незалежності України. 

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, парламент також визначився щодо призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, у якому випадку можуть скасувати воєнний стан в Україні.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
