Фігуранти Мідас отримали 112 мільйонів доларів готівкою — деталі

Фигуранты, которые организовали схему коррупции в сфере энергетики, получили более 112 миллионов долларов наличными. В рамках операции "Мидас" стало известно, что экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко называли "Сигизмунд".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.

Операция "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике

"Средства, которые поступали от энергетического сектора и передавались "Рокетом" в офис преступной организации наличными, фиксировались в черной бухгалтерии под кодовым названием "Комплекс". За период 2021-2025 годов по этой статье поступило более 112 миллионов долларов США", — отмечают в НАБУ.

Известно, что члены преступной организации, которые обеспечивали отмывание средств, в частности "Карлсон", "Шугармен" и "Решик", называли экс-министра энергетики "Сигизмунд".

Известно, что "Карлсон" через свои связи в высших органах государственной власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко и других подконтрольных ему лиц в Кабмине, а также внешнюю устойчивость преступной организации.

"В то же время ключевая роль "Сигизмунда" в деятельности Минэнерго, Энергоатома, НКРЭКУ, Объединенной газотранспортной системы Украины и других субъектов хозяйствования государственного сектора энергетики фактически не уменьшилась даже после назначения его в июле 2025 года на должность министра юстиции. В результате он получил возможность влиять уже на два министерства", — сообщили в НАБУ.

В так называемой "черной бухгалтерии" группировки отражались финансовые поступления по статье "Сигизмунд". В записях подробно фиксировались размер доли для конкретного чиновника, механизмы ее легализации, а также связанные с этим интересы.

"Для отмывания использовали криптовалюту с последующим поступлением средств на счета фонда в Швейцарии или выдачей наличных его бывшей жене", — добавили в НАБУ.

Коррупция в энергетике

В прошлом году правоохранители НАБУ и САП начали операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В рамках производства были разоблачены бывшие высокопоставленные чиновники, которые с помощью оффшорных структур и фондов направляли государственные средства на личные счета за пределами страны.

В частности, в деле фигурируют бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и работники бэк-офиса по легализации средств, а также четыре министра Кабмина.

Сейчас Тимур Миндич находится в Израиле, где его нашли журналисты и взяли комментарий. Он возмущен, что его назначили виновным.

А Галущенко сообщал, что знаком с Миндичем, поскольку их дети учились в одном классе. ВАКС избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.