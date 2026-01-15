Галущенко признался, что знаком с Миндичем

Галущенко рассказал о своих контактах с Миндичем — что говорит
Бывший министр энергетики и экс-министр юстиции Герман Галущенко подтвердил, что знаком с подозреваемым по делу о коррупции украинским бизнесменом Тимуром Миндичем. Кроме того, он отметил, что самостоятельно принял решение уйти с должности.
Об этом Галущенко сказал на заседании ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека, сообщает Новини.LIVE.
Что сказал Галущенко о связях с Миндичем и решение покинуть пост министра энергетики
По словам Германа Галущенко, пребывание на посту министра энергетики не было для него самоцелью, а решение уйти — это его личное политическое решение.
Относительно контактов с Миндичем он отметил, что познакомился с ним примерно в 2017-2018 годах, поскольку их дети учились в одном классе. При этом Галущенко говорит, что дружеских отношений не поддерживал, а пересекались они лишь иногда.
Экс-министр энергетики добавил, что последний раз общался с Миндичем летом. По его словам, разговор был личным, без рабочих или деловых вопросов.
