Галущенко признался, что знаком с Миндичем

Герман Галущенко. Фото: кадр из видео

Бывший министр энергетики и экс-министр юстиции Герман Галущенко подтвердил, что знаком с подозреваемым по делу о коррупции украинским бизнесменом Тимуром Миндичем. Кроме того, он отметил, что самостоятельно принял решение уйти с должности.

Об этом Галущенко сказал на заседании ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека, сообщает Новини.LIVE.

Что сказал Галущенко о связях с Миндичем и решение покинуть пост министра энергетики

По словам Германа Галущенко, пребывание на посту министра энергетики не было для него самоцелью, а решение уйти — это его личное политическое решение.

Относительно контактов с Миндичем он отметил, что познакомился с ним примерно в 2017-2018 годах, поскольку их дети учились в одном классе. При этом Галущенко говорит, что дружеских отношений не поддерживал, а пересекались они лишь иногда.

Экс-министр энергетики добавил, что последний раз общался с Миндичем летом. По его словам, разговор был личным, без рабочих или деловых вопросов.

Напомним, сегодня экс-вице-премьер Алексей Чернышов тоже прокомментировал свои связи с Тимуром Миндичем.

Также мы писали, что в НАБУ раскрыли подробности, когда на самом деле планировался выезд Миндича.