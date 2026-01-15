Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Галущенко рассказал о своих контактах с Миндичем — что говорит

Галущенко рассказал о своих контактах с Миндичем — что говорит

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 23:39
Галущенко признался, что знаком с Миндичем
Герман Галущенко. Фото: кадр из видео

Бывший министр энергетики и экс-министр юстиции Герман Галущенко подтвердил, что знаком с подозреваемым по делу о коррупции украинским бизнесменом Тимуром Миндичем. Кроме того, он отметил, что самостоятельно принял решение уйти с должности. 

Об этом Галущенко сказал на заседании ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека, сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Галущенко о связях с Миндичем и решение покинуть пост министра энергетики

По словам Германа Галущенко, пребывание на посту министра энергетики не было для него самоцелью, а решение уйти — это его личное политическое решение.

Относительно контактов с Миндичем он отметил, что познакомился с ним примерно в 2017-2018 годах, поскольку их дети учились в одном классе. При этом Галущенко говорит, что дружеских отношений не поддерживал, а пересекались они лишь иногда.

Экс-министр энергетики добавил, что последний раз общался с Миндичем летом. По его словам, разговор был личным, без рабочих или деловых вопросов.

Напомним, сегодня экс-вице-премьер Алексей Чернышов тоже прокомментировал свои связи с Тимуром Миндичем.

Также мы писали, что в НАБУ раскрыли подробности, когда на самом деле планировался выезд Миндича.

Герман Галущенко НАБУ коррупция сфера энергетики политики Тимур Миндич
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации