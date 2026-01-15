Видео
Україна
Главная Новости дня В НАБУ заявили, что выезд Миндича планировался заранее

В НАБУ заявили, что выезд Миндича планировался заранее

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 20:26
Миндич планировал выезд - данные НАБУ
Тимур Миндич. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Выезд помощника народного депутата Тимура Миндича за границу был спланирован заранее. Он не был спонтанной реакцией на следственные действия.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в четверг, 16 января.

Читайте также:

Миндич планировал выезд

По словам Кривоноса, по данным НАБУ, еще утром 9 ноября помощники Тимура Миндича заказывали для него трансфер.

Это свидетельствует о том, что выезд планировался минимум за сутки до проведения обысков.

Напомним, недавно журналисты нашли Миндича в Израиле.

Тогда бизнесмен заявил, что дело против него является "медийным кейсом". По его словам, на него "осуществили медиатаку".

Верховная Рада НАБУ суд Семен Кривонос Тимур Миндич
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
