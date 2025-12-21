Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинские журналисты нашли Миндича — фото

Украинские журналисты нашли Миндича — фото

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 17:18
Украинские журналисты разыскали Тимура Миндича — фото
Тимур Миндич. Фото иллюстративное: РБК-Україна

Украинские журналисты разыскали бизнесмена Тимура Миндича. Его подозревают в коррупции в сфере энергетики.

Об этом сообщила "Українська правда" в воскресенье, 21 декабря.

Реклама
Читайте также:

Где журналисты нашли Тимура Миндича

Журналистам удалось заснять Тимура Миндича. Издание добавило, что произошло это в Израиле.

"Детали журналисты обнародуют позже", — говорится в сообщении.

Журналісти УП розшукали Тимура Міндіча
Сообщение УП о Тимуре Миндиче. Фото: скриншот

Что известно о Тимуре Миндиче

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики. По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и ряд других должностных лиц. Известно, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков НАБУ.

Журналісти УП розшукали Тимура Міндіча
Тимур Миндич. Фото: УП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Миндича и бизнесмена Александра Цукермана. Фигурантов дела "Мидас" Миндича и Цукермана также объявили в розыск.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ открыла дело против Миндича. Его подозревают в государственной измене.

Также мы рассказывали о том, что полиция Израиля прокомментировала информацию о покушении на Миндича. Заявление о попытке убийства сделал Игорь Коломойский.

Израиль журналисты коррупция фото Тимур Миндич
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации