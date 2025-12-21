Украинские журналисты разыскали Тимура Миндича — фото

Тимур Миндич. Фото иллюстративное: РБК-Україна

Украинские журналисты разыскали бизнесмена Тимура Миндича. Его подозревают в коррупции в сфере энергетики.

Об этом сообщила "Українська правда" в воскресенье, 21 декабря.

Где журналисты нашли Тимура Миндича

Журналистам удалось заснять Тимура Миндича. Издание добавило, что произошло это в Израиле.

"Детали журналисты обнародуют позже", — говорится в сообщении.

Сообщение УП о Тимуре Миндиче. Фото: скриншот

Что известно о Тимуре Миндиче

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики. По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и ряд других должностных лиц. Известно, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков НАБУ.

Тимур Миндич. Фото: УП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Миндича и бизнесмена Александра Цукермана. Фигурантов дела "Мидас" Миндича и Цукермана также объявили в розыск.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ открыла дело против Миндича. Его подозревают в государственной измене.

Также мы рассказывали о том, что полиция Израиля прокомментировала информацию о покушении на Миндича. Заявление о попытке убийства сделал Игорь Коломойский.