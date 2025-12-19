Видео
Главная Новости дня СБУ открыли дело о госизмене против Миндича, — Гончаренко

СБУ открыли дело о госизмене против Миндича, — Гончаренко

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 20:37
Против Миндича открыли дело о госизмене — Гончаренко обнародовал письмо СБУ
Тимур Миндич. Фото: РБК

Служба безопасности Украины начала расследование относительно государственной измены против бизнесмена Тимура Миндича. Проверки касаются, в частности, событий в сфере энергетической безопасности и закупок для объектов атомной энергетики.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, обнародовав официальный ответ СБУ на свой запрос.

Читайте также:

СБУ подозревает Тимура Миндича в госизмене

Гончаренко сообщил, что после публикации так называемых "пленок Миндича" обратился в СБУ с требованием проверить ряд вопросов. В частности, речь идет о том, имел ли бизнесмен доступ к государственной тайне, существуют ли у него связи с российскими спецслужбами, а также какое влияние он мог иметь на президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

СБУ розслідує справу Міндіча
Письмо СБУ к Алексею Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В СБУ отметили, что после обнародования НАБУ информации о коррупционных рисках в энергетической отрасли ведомство направило официальный запрос в антикоррупционное бюро с целью надлежащего взаимодействия и обмена материалами. Кроме того, СБУ передала в НАБУ материалы в рамках уголовного производства, которое касается возможных диверсий.

Правоохранители выясняют обстоятельства возможной поставки на объекты атомной энергетики некачественных материалов и оборудования. По данным следствия, проверка охватывает 96 закупок "Энергоатома", осуществленных в период с 2022 по 2024 годы по прямым договорам без использования электронных систем закупок.

Напомним, на фоне коррупционного скандала Тимура Миндича лишили спецразрешения на добычу кварцитов, принадлежавшего его компании.

А также олигарх Игорь Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле и заявил о причастности к ней украинской стороны.

Алексей Гончаренко СБУ госизмена расследование Тимур Миндич
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
