Проти Міндіча відкрили справу про держзраду — Гончаренко оприлюднив лист СБУ

Служба безпеки України розпочала розслідування щодо державної зради проти бізнесмена Тимура Міндіча. Перевірки стосуються, зокрема, подій у сфері енергетичної безпеки та закупівель для об'єктів атомної енергетики.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, оприлюднивши офіційну відповідь СБУ на свій запит.

СБУ підозрює Тимура Міндіча у держзраді

Гончаренко повідомив, що після публікації так званих "плівок Міндіча" звернувся до СБУ з вимогою перевірити низку питань. Зокрема, йдеться про те, чи мав бізнесмен доступ до державної таємниці, чи існують у нього зв'язки з російськими спецслужбами, а також який вплив він міг мати на президента України Володимира Зеленського та колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

У СБУ зазначили, що після оприлюднення НАБУ інформації про корупційні ризики в енергетичній галузі відомство направило офіційний запит до антикорупційного бюро з метою належної взаємодії та обміну матеріалами. Крім того, СБУ передала до НАБУ матеріали в межах кримінального провадження, яке стосується можливих диверсій.

Правоохоронці з'ясовують обставини ймовірної поставки на об'єкти атомної енергетики неякісних матеріалів та обладнання. За даними слідства, перевірка охоплює 96 закупівель "Енергоатому", здійснених у період з 2022 по 2024 роки за прямими договорами без використання електронних систем закупівель.

Нагадаємо, на тлі корупційного скандалу Тимура Міндіча позбавили спецдозволу на видобування кварцитів, що належав його компанії.

А також олігарх Ігор Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі та заявив про причетність до неї української сторони.