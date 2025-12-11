Відео
Замах на Міндіча в Ізраїлі — Коломойський зробив нову заяву

Замах на Міндіча в Ізраїлі — Коломойський зробив нову заяву

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 16:27
Замах на Тимура Міндіча — Коломойський розкрив нові деталі
Ігор Коломойський. Фото: УНІАН

Бізнесмен і фігурант кількох кримінальних справ Ігор Коломойський заявив про "український слід" у спробі замаху на бізнесмена Тимура Міндіча. За його словами, нападники отримали зброю в посольстві України.

Про це олігарх заявив під час засідання суду в четвер,11 грудня.

Читайте також:

Коломойський розкрив нові деталі замаху на Міндіча

За словами бізнесмена, нападниками виявилися двоє громадян України, які перебували в Ізраїлі вже півтора року. Чоловіків нібито завербували в українському посольстві та видали там зброю для скоєння замаху.

"Тут прямий український слід. Людина отримала в українському посольстві зброю, яку в нього потім вилучили. Виявилося, що це був пістолет Макарова. Там були два фрілансери. Вони півтора року були в Ізраїлі, але вони з українськими паспортами. Були там як біженці, мабуть, один з них прийшов до посольства поміняти паспорт і їх там завербували", — розповів Коломойський.

Коломойський також уточнив деталі інциденту, зазначивши, що поранення дістала хатня робітниця. Це сталося тому, що на території Міндіча в Ізраїлі розташовані два будинки: один — основний, інший призначений для персоналу.

"Один із фрілансерів ходив туди на розвідку. Він зустрівся із покоївкою, представився ізраїльським журналістом і запитував, чи там живе Міндіч. А він якось перелякано на івриті говорив і ця покоївка його вигнала та сказала, що викличе поліцію. Це було ще 14-15 листопада. Після замаху вона його впізнала", — розповів олігарх.

Він припустив, що українська та ізраїльська влада можуть намагатися мінімізувати інформаційний резонанс довкола інциденту.

"Якщо за справу вже взялася служба внутрішньої безпеки Ізраїлю, то преси не буде. Ізраїльтяни з українцями все з'ясують, а тих двох посадять", — сказав Коломойський.

Нагадаємо, Ігор Коломойський повідомив про те, що 28 листопада в Ізраїлі сталася спроба замаху на Тимура Міндіча.

Тим часом ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер зазначив, що в офіційних джерелах або зведеннях правоохоронців немає жодних згадок про інцидент.

Ізраїль Ігор Коломойський олігархи замах Тимур Міндіч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
